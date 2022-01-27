«Меркурия» недостаточно: Россельхознадзор поддерживает маркировку на рыбном рынке

Россельхознадзор прокомментировал планы по внедрению цифровой маркировки рыбной продукции. Интеграция этой системы с системой электронной ветсертификации «Меркурий» поможет более эффективно освобождать рынок от недобросовестных производителей, утверждают в ведомстве.

Минпромторг представил проект постановления правительства об эксперименте по цифровой маркировке пищевой продукции из водных биоресурсов в потребительской упаковке. Начать тестирование предлагается 1 апреля нынешнего года. Также внедрение маркировки планируется по мясным, овощным и фруктовым консервам. Судя по постановлению, использоваться, как и по другим товарам, будет система «Честный знак» ЦРПТ.

В Россельхознадзоре заявили, что поддерживают маркировку консервов. «Инспекторы ведомства выявляют значительный процент фальсифицированной продукции на рынке консервированных товаров. Так, например, вместо указанной на упаковке сайры в состав вводится более дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Интеграция информационной системы «Меркурий» Россельхознадзора с системой «Честный знак» поможет более эффективно очищать рынок от недобросовестных производителей, отметили в ведомстве.

«Взаимодействие систем уже налажено в отношении молочной продукции, планируется также интеграция в части рыбных, мясных консервов и других животноводческих товаров», — сообщили в Россельхозназоре.

Внедрение электронной ветеринарной сертификации федеральная служба в свое время также объясняла борьбой за чистоту рынка. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая в интервью «Российской газете» на вопрос, зачем нужна маркировка, если есть «Меркурий», заявил, что «эти две системы взаимно дополняют друг друга». «Меркурий» прослеживает продукцию до розницы, маркировка — до потребителя. Мы видим по ветеринарным документам факты подмены сырья, маркировка позволяет зафиксировать противоправные действия с реализацией товара», — прокомментировал руководитель ведомства.

В Рыбном союзе между тем заявили, что введение маркировки может стать для перерабатывающей отрасли настоящим потрясением. Перечень, предусмотренный проектом постановления, шире того, что обсуждался, рассказал председатель объединения Александр Панин.

«Если в эксперимент будет включен предложенный список, тогда маркировка будет обязательна практически для всех рыбных продуктов, которые есть на магазинной полке», — обратил внимание он. Это приведет к росту нагрузки на производителей, которые работают и без того в непростых условиях.

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