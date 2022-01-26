Эксперимент по маркировке консервов может стартовать совсем скоро
Минпромторг подготовил проект постановления о тестировании системы цифровой маркировки пищевой рыбопродукции. Эксперимент планируется начать с 1 апреля нынешнего года, участники оборота смогут опробовать систему добровольно.
Проект постановления правительства «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации пищевой рыбной продукции» опубликован на портале regulation.gov.ru.
Опробовать систему предлагается с 1 апреля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. , сообщает корреспондент Fishnews. Эксперимент распространяется на пищевую рыбную продукцию (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных) в потребительской упаковке.
Проект постановления предусматривает перечень рыбопродукции, которая подлежит маркировке в рамках тестирования. Это консервированная рыба, пресервы, икра и другая продукция. Маркировку попробует продукция не только из рыбы, но и из моллюсков, ракообразных.
Планируется, что участники оборота рыбной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота смогут включаться в эксперимент на добровольной основе.
Обеспечивать тестирование системы будут Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минцифры, Россельхознадзор, Росрыболовство, Федеральная налоговая служба, таможенная служба, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ.
Функции оператора информационной системы, применяемой в рамках эксперимента, безвозмездно будет выполнять «Оператор-ЦРПТ» (он же занимается маркировкой и по другим товарам).
Предполагается, что информационная система, с помощью которой проводится эксперимент, будет взаимодействовать с системами ФНС, ФТС, Роспотребнадзора, Росаккредитации и Росрыболовства, Россельхознадзора. Информационная система должна быть подключена к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Минпромторг должен обеспечить оценку результатов эксперименты и представить доклады в правительство до 1 октября 2022 г. и до 1 февраля 2023 г.
Цифровая маркировка постепенно распространяется на разные категории товаров. Как заявляют госорганы, маркирование должно помочь в борьбе с фальсификатом и недобросовестными участниками рынка. Данные о целесообразности маркировки рыбной продукции приводил ранее Минпромторг. Высказывался по этой теме и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Борьба с фальсификацией — очень важная работа, но до сих пор остаются вопросы об эффективности в этом деле цифровой маркировки, отмечали в Рыбном союзе. Нельзя, чтобы маркирование превращалось в бизнес-проект, комментировали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.
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