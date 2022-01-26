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Эксперимент распространяется на пищевую рыбную продукцию, в том числе консервы

Эксперимент по маркировке консервов может стартовать совсем скоро

Минпромторг подготовил проект постановления о тестировании системы цифровой маркировки пищевой рыбопродукции. Эксперимент планируется начать с 1 апреля нынешнего года, участники оборота смогут опробовать систему добровольно.

Проект постановления правительства «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента ‎по маркировке средствами идентификации пищевой рыбной продукции» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Опробовать систему предлагается с 1 апреля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. , сообщает корреспондент Fishnews. Эксперимент распространяется на пищевую рыбную продукцию (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных) в потребительской упаковке.

Проект постановления предусматривает перечень рыбопродукции, которая подлежит маркировке в рамках тестирования. Это консервированная рыба, пресервы, икра и другая продукция. Маркировку попробует продукция не только из рыбы, но и из моллюсков, ракообразных.

Планируется, что участники оборота рыбной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота смогут включаться в эксперимент на добровольной основе.

Обеспечивать тестирование системы будут Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минцифры, Россельхознадзор, Росрыболовство, Федеральная налоговая служба, таможенная служба, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ.

Функции оператора информационной системы, применяемой в рамках эксперимента, безвозмездно будет выполнять «Оператор-ЦРПТ» (он же занимается маркировкой и по другим товарам).

Предполагается, что информационная система, с помощью которой проводится эксперимент, будет взаимодействовать с системами ФНС, ФТС, Роспотребнадзора, Росаккредитации и Росрыболовства, Россельхознадзора. Информационная система должна быть подключена к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Минпромторг должен обеспечить оценку результатов эксперименты и представить доклады в правительство до 1 октября 2022 г. и до 1 февраля 2023 г.

Цифровая маркировка постепенно распространяется на разные категории товаров. Как заявляют госорганы, маркирование должно помочь в борьбе с фальсификатом и недобросовестными участниками рынка. Данные о целесообразности маркировки рыбной продукции приводил ранее Минпромторг. Высказывался по этой теме и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Борьба с фальсификацией — очень важная работа, но до сих пор остаются вопросы об эффективности в этом деле цифровой маркировки, отмечали в Рыбном союзе. Нельзя, чтобы маркирование превращалось в бизнес-проект, комментировали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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