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Байкал. Автор фото Max Dawncat. Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Законопроект для помощи Байкалу вновь скорректировали

В Госдуму внесли уже третью по счету версию поправок для защиты озера Байкал от вредных стоков. Суть документа прежняя: в центральной экологической и буферной зонах запрещается торговля бытовой химией с содержанием фосфатов и фосфонатов от 5%.

Законопроект направили те же депутаты — Дмитрий Кобылкин, Николай Будуев, Николай Валуев, Сергей Тен. Предыдущие версии поправок вносились в Госдуму в сентябре и ноябре прошлого года, но были отозваны разработчиками.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по-прежнему предлагается запретить в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкала розничную торговлю синтетическими моющими средствами и товарами бытовой химии, в состав которых входит 5% и более фосфатов, фосфонатов.

Для этого планируется дополнить пунктом 1.1 статью 6 федерального закона «Об охране озера Байкал» (в предыдущей версии поправок предполагалось ввести новую статью 10.1).

В пояснительной записке авторы вновь указывают на эвтрофикацию, массовое разрастание сине-зеленых водорослей и гибель эндемика — Lubomirskia baicalensis (байкальской губки). Предлагаемый запрет должен снизить поступление фосфоросодержащих соединений в озеро через бытовые и хозяйственные стоки и способствовать снижению процессов эвтрофикации прибрежных вод в среднесрочной перспективе.

«Данная мера не ограничивает производителей синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, а лишь направлена на корректировку потребительского предпочтения при балансе конституционно значимых интересов государства и граждан», — подчеркнули разработчики.

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