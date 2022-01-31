Воспроизводство осетровых идет с опережением планов

Государственные рыбоводные заводы в 2021 г. перевыполнили план по выпуску молоди осетровых более чем на 60%. Естественные водоемы пополнило свыше 50 млн экземпляров ценных видов рыб.

По итогам 2021 г. рыбоводные заводы Главрыбвода выпустили в водные объекты рыбохозяйственного значения свыше 50 млн штук осетровых видов рыб, практически повторив рекордные показатели 2020 г. Плановые значения по выпуску, утвержденные в рамках госзадания на уровне 31 млн штук, превышены более чем на 61%, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

В Главрыбводе отмечают, что в последние годы динамика воспроизводства осетровых видов рыб оставалась восходящей. Если в 2018 г. филиалы выпустили в различные водоемы более 44 млн штук молоди осетровых, то в 2019 г. этот показатель вырос до 47 млн мальков, а в 2020 г. превзошел 50 млн экземлляров.

В прошлом году с госзаданием в полном объеме справились все филиалы Главрыбвода. При этом план по выпускам осетровых видов рыб перевыполнили пять подразделений. Это Амурский филиал — 192,22% (за исключением сахалинского осетра), Каспийский филиал — 182,85%, Байкальский филиал — 176,33%, Нижне-Волжский филиал — 158,45% и Азово-Донской филиал — 120,2%.

Напомним, с 2005 г. в России действует мораторий на коммерческий промысел всех видов осетровых на Каспии. В 2022 г. вылов этих рыб вновь планируется осуществлять только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

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