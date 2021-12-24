Осетровые Каспия отдохнут от рыбаков еще год

Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения договорились продлить запрет на коммерческий лов осетровых видов рыб в Каспийском море на 2022 г. Их добычу планируется вести только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Решение о продлении моратория приняли на пятом заседании Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. В мероприятии приняли участие представители пяти стран, делегацию РФ возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Стороны обменялись информацией об освоении квот, воспроизводстве и охране водных биоресурсов за 2020 г., состоянии ВБР по результатам научных исследований, а также согласовали объемы освоения совместных запасов на 2022 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, участники заседания договорились по ряду положений проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом водных биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море. Этот документ должен быть согласован для реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 г.

Кроме того, комиссия приняла решение о создании рабочей группы по контролю, охране и мониторингу, отметили в федеральном агентстве.

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