Наука получит новый флот в ближайшие годы

Государство выделит в этом году 900 млн рублей для финансирования строительства крупнотоннажного НИС. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, обновление научного флота позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства.

В течение трех лет планируется завершить строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в позапрошлом году на эти цели было направлено порядка 28 млрд рублей.

«В этом году выделим из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. С его помощью ученые смогут проводить широкий спектр исследований в Мировом океане — от подводных до метеорологических. В том числе это позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства», — отметил глава правительства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, для реализации проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 млрд рублей.

«Распоряжение подписано», — уточнил Михаил Мишустин. По его словам, современные исследовательские суда повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы ученых и обеспечат дополнительную загрузку судостроительных верфей.

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