Власти Приморского края оценили перспективы марикультуры

В Приморском крае почти не осталось свободных акваторий под марифермы, отметил глава регионального агентства по рыболовству Валерий Корко. Дальнейшее развитие этого направления он связывает с более эффективным использованием «морских огородов».

«Резервы свободных и пригодных для аквакультуры акваторий в Приморском крае практически исчерпаны. Развитие этой отрасли в регионе может быть связано в основном с более эффективным использованием уже предоставленных участков», — рассказал Валерий Корко в интервью Fishnews.

Он привел цифры: сейчас в Приморье у 114 предприятий в пользовании 329 рыбоводных участков общей площадью 80,2 тыс. га (310 морских РВУ — 78,5 тыс. га и 19 во внутренних водоемах — 1,2 тыс. га).

«В 2021 году, по информации от предприятий аквакультуры Приморского края, они вырастили 56,7 тыс. тонн продукции. В том числе гребешка — 17,7 тыс. тонн, трепанга — 6 тыс. тонн, мидии — 2,1 тыс. тонн, устрицы — 4,2 тыс. тонн, ламинарии — 23,9 тыс. тонн, морских ежей — 2,6 тыс. тонн, прочих беспозвоночных — 154 тонны. А также сазана — 15 тонн, амура — 9 тонн, толстолоба — 8 тонн, осетра — 9 тонн, прочих осетровых — 6 тонн, стерляди — 1 тонна, рыбы карповой прочей — 1 тонну, форели — 8 тонн», — подвел годовые итоги руководитель регионального агентства по рыболовству.

Он обратил внимание, что по-прежнему существует разница в объемах выращивания и продаж продукции. «Реализация рыбопосадочного материала по всем каналам сбыта составила 27 тонн, товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства — 1 107 тонн, направлено товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства на собственную переработку 296 тонн, итого — 1 430 тонн», — сообщил Валерий Корко.

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