ОСК собирается централизованно подойти ко второму этапу инвестквот

Объединенная судостроительная корпорация планирует использовать централизованный подход к заказам в рамках второй волны инвестиционных квот, сообщил гендиректор компании Алексей Рахманов. Это позволит учесть один из уроков первого этапа, считают в ОСК.

Возможности российских верфей на втором этапе инвестквот обсуждалась на совещании у главы Росрыболовства. Илья Шестаков, в частности, спросил генерального директора ОСК Алексея Рахманова, будет ли корпорация использовать централизованный подход при взаимодействии с заказчиками флота или предполагается работа каждой компании с конкретной верфью.

Руководитель ОСК сообщил, что будет применяться централизованный подход, передает корреспондент Fishnews. В руководстве корпорации появился ответственный за стапельное расписание — первый заместитель генерального директора Андрей Бузинов. Он владеет общей картиной по всем верфям, обратил внимание Алексей Рахманов.

На втором этапе необходимо избежать ошибок первого раунда, заявил Андрей Бузинов. Одна из них как раз и заключается в отсутствии централизованного, продуманного с точки зрения баланса мощностей подхода, отметил он.

Всего, по словам Алексея Рахманова, заводы госкорпорации готовы построить в рамках второго этапа инвестиционных квот восемь крупнотоннажных судов. Что касается краболовов, то речь идет о сдаче двух единиц каждые два года.

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