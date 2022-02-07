«Сахалинский лед» принимает заявки

Открылась регистрация на соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед». Состязание пройдет 26 февраля в традиционном месте — устье реки Найба.

Формы можно заполнить на сайте фестиваля — sakhice.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Заканчивается регистрация 25 февраля в 19:00 по местному времени.

Также на сайте опубликованы программа «Сахалинского льда», краткое описание командных и индивидуальных состязаний и схема территории фестиваля.

Нынешние соревнования пройдут уже в 11-й раз. Планируется, что этот «Сахалинский лед» будет ярче предыдущих — в частности, состоится «Лига чемпионов», в которой примут участие лидеры «рыбацких биатлонов» прошлых лет.

Для победителей приготовлены ценные призы, главной наградой станет квадроцикл. Предусмотрены поощрения для лучших групп поддержки и другие сюрпризы для участников.

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером «Сахалинского льда». Почитать о предыдущих состязаниях можно в нашем специальном репортаже.

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