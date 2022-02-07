Карелия готовится к мойвенной путине

Предприятия Республики Карелия готовятся к возобновлению промысла баренцевоморской мойвы. В регионе ее квоты имеют две компании, которые в общей сложности планируют освоить 6,7 тыс. тонн.

Напомним, что из-за сокращения запасов в 2019 — 2021 гг. промышленный лов мойвы в Баренцевом море не велся, однако принято решение возобновить добычу в этом году. Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) выделила России для освоения 28 тыс. тонн.

В Карелии мойвенными квотами наделены два предприятия из ГК «Карельский рыболовный флот»: ООО «Пелагика» и ООО «Азимут», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства. Освоить лимиты мойвы компании планируют в марте-апреле.

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