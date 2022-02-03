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Мойва. Фото пресс-службы Росрыболовства

Мойва Баренцева моря вновь появится на прилавках

Россия и Норвегия в 2022 г. возобновляют промышленный лов баренцевоморской мойвы. О перспективах этой путины рассказал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин Древетняк.

Перерыв в добыче мойвы длился три года. «В 2018 году ее промысел после предшествующего перерыва открылся, но уже с 2019 года вновь прекратился — до настоящего времени. Наука разрешает добычу при прогнозе, согласно которому ее промысловый запас до начала путины не упадет ниже 200 тыс. тонн», — отметил Константин Древетняк.

Он напомнил, что общий допустимый улов баренцевоморской мойвы распределяется в следующей пропорции: 40% — России и 60% — Норвегии. РФ на этот год выделили 28 тыс. тонн, Норвегии, соответственно, 42 тыс. тонн. Промысел начнется в ближайшее время.

«С формальной точки зрения, ловить можно хоть с 1 января, но, учитывая небольшую квоту, путина начнется, скорее всего, когда мойва мигрирует к берегу, то есть в феврале-марте. Самые активные месяцы промысла и по нашему мнению, и с точки зрения науки придутся на март-апрель», — описал будущую путину собеседник Fishnews.

Гендиректор СРПС обратил внимание, что российские рыбаки ведут промысел тралами, поскольку утратили навыки работы кошельковыми неводами. «Норвежцы ловят «кошельком», такой промысел намного эффективнее. Они способны обметать «кошельком» за один раз до тысячи тонн, а то и больше. Норвежцы свои квоты выбирают полностью. В пищу они мойву не употребляют — уловы идут на муку, за исключением самок с определенной стадией зрелости икры, которых экспортируют в Японию», — рассказал Константин Древетняк.

Он не согласен со стереотипом, что мойва — «народная рыба». «Этот ярлык не соответствует действительности. Мойва — это рыба, которую не будешь есть каждый день, как, например, можно питаться треской», — заметил представитель отраслевого объединения.

Тем не менее интерес у российских рыбаков к этому объекту есть, считает он. «Во-первых, промысел ведется у берегов Мурманской области или недалеко — в норвежской зоне, то есть переходы к месту добычи небольшие. Во-вторых, проблем с реализацией не предвидится. В масштабах страны 28 тыс. тонн — это очень мало, так что улов разойдется легко. Вот когда у нас уловы были порядка 60-70 тыс. тонн, то имели место проблемы со сбытом. Часть рыбы залеживалась на складах, цена на нее падала, рыбаки переплачивали за хранение и, случалось, в итоге срабатывали себе в минус. Поэтому и раньше, и сейчас «сливки снимают» те компании, которые привозят самые первые партии улова», — подчеркнул Константин Древетняк.

По его мнению, спрогнозировать розничные цены на мойву достаточно трудно. «Не будем забывать, что российской мойвы в продаже не было три года. На рынке в это время была то ли фарерская, то ли исландская мойва по заоблачным ценам. Поэтому и когда начнется российская путина, то для первых партий цена, по-видимому, тоже будет немаленькая. Но дальше сработают рыночные механизмы, и цена будет снижаться. Мне сложно спрогнозировать, но рискну предположить, что, возможно, мойва будет стоить в районе 100 рублей за один килограмм», — осторожно обрисовал перспективы генеральный директор СРПС.

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НазадМетки: икрамурманскнорвегия
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