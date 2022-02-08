Изменения по формированию участков помогут Сахалинской области

Изменения федерального постановления позволят Сахалинской области сформировать перечень рыболовных участков, как это предусмотрено законом, сообщил глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Минсельхоз России подготовил проект изменений правил определения границ рыболовных участков. «Принятие этого постановления позволит нам сформировать перечень рыболовных участков и включить туда действующие договоры», — рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Согласно федеральному закону о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, перечни рыболовных участков должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. Однако в Сахалинской области свои особенности. Многие участки имеют смежную границу с соседними; с тех пор как они закреплялись за предприятиями, законодательство изменилось.

Получается, что РЛУ не отвечают требованиям правил определения границ рыболовных участков, утвержденных постановлением правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681.

Теперь в правилах планируется установить, что участки могут иметь смежную границу, если договоры на них заключались еще в прежних условиях.

Вопрос рыболовных участков — важнейший для предприятий, добыча тихоокеанских лососей возможна только при наличии договора на РЛУ.

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