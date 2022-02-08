Ученые готовят базу для промысла криля

Специалисты ВНИРО проводят исследования антарктического криля на судне РАН «Академик Мстислав Келдыш». Собранные данные будут использоваться для подготовки научных рекомендаций по добыче «розового золота».

Экспедиция на научно-исследовательском судне Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН «Академик Мстислав Келдыш» стартовала 7 декабря. Задача ученых — комплексные работы по изучению антарктического криля, рыб и других гидробионтов.

От Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в рейсе участвуют сотрудники сектора Мирового океана отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) — главный специалист Сергей Усачев и ведущий научный сотрудник Дмитрий Битютский.

«Исследования наши сотрудники выполняли еще до входа в зону атлантической части Антарктики. Так, в доантарктической части экспедиции в открытых водах Атлантики они проводили дневные и ночные ловы экспериментальной сетью DSN. Беспозвоночные, ихтиопланктон и миктофиды в уловах были ими количественно и качественно проанализированы», — рассказал заведующий сектором Мирового океана Александр Зайцев.

По мере продвижения судна в основном районе работ — высокоширотной Антарктике — были обследованы участки в проливах Брансфилда и в Антарктическом проливе (Antarctic sound).

В проливе Брансфилда биологический анализ антарктического криля из уловов сетью DSN показал преобладание ювенильных особей длиной 30-35 мм. Состояние криля свидетельствует о хорошем питании. В проливе Antarctic sound выловленный сетью и тралом Айзекса-Кидда криль был от 35 до 56 мм, с преобладанием рачков размером 40-45 мм; состояние криля в этом районе также говорит об активном питании, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Затем судно перешло в район моря Уэдделла, где с 29 января ученые института продолжили комплексные исследования.

Ресурсные исследования криля в атлантической части Антарктики, изучение его биологии, размерно-возрастного состава и распределения скоплений будут использованы для выработки научно обоснованных рекомендаций по управлению запасом этих рачков и повышению эффективности промысла. Возобновление российского промысла криля отнесено к приоритетным направлениям в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г.

Фото пресс-службы ВНИРО.

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