Эдуард Климов: Надо просчитать последствия изменений для цен на рыбу

Сейчас для рыбной отрасли готовится целый ряд изменений, в том числе в сфере распределения квот на вылов. Однако почему-то не обсуждается, как все эти перемены скажутся на стоимости рыбопродукции для населения, обратил внимание член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

Вопросы ценообразования сейчас выходят на первый план, отметил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Их надо решать совместно с ФАС, ретейлерами, в том числе на площадках комитетов ОП, считает он.

На заседании общественного совета рассматривался законопроект, меняющий систему распределения квот на вылов. Обсуждаются самые разные аспекты этих изменений, однако из внимания почему-то выпадает как раз влияние на цены, заявил член ОС, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

«Вопросы ценообразования выходят на первый план. Мы все говорим об экономике рыбных компаний, экономике судостроительной отрасли, увеличении доходов бюджета, кредитных ресурсах, кредитных нагрузках. Но мы не говорим о главном: о цене на рыбу на прилавках для 144 млн жителей РФ. Соответственно, кто-нибудь считал, насколько увеличится цена рыбной продукции для населения? Для чего мы все это делаем? Для развития судостроения, для увеличения оборотов компаний, для увеличения бюджета?» — озвучил вопросы член совета.

Для отрасли готовятся и другие серьезные изменения — к оценке всех этих процессов нужно подходить комплексно. Так, предполагается введение цифровой маркировки, с которой производители рыбопродукции связывают риски роста цены. Хватает и других вопросов. Требования о государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) грозят остановить промысел. «Мы про это не говорим: это влияет как?» — спросил Эдуард Климов. По его мнению, важно тщательно подойти к оценке последствий. «Давайте остановимся, просчитаем», — предложил он.

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