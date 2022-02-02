От рыбаков продолжают требовать экологическую экспертизу

Вопрос с прохождением государственной экологической экспертизы для добычи рыбы не закрыт. Прокуратура вновь заявила, что промысел без положительного заключения ГЭЭ является нарушением.

В 2020 г. о негативной для добытчиков практике сообщали в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. «К сожалению, теперь эстафетная палочка перешла к Хабаровскому краю», — рассказал руководитель регионального объединения Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

Межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление трем предприятиям, работавшим на промысле лососевых в Сахалинском заливе, в связи с отсутствием положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Государственную экологическую экспертизу проходят материалы, обосновывающие общий допустимый улов. По объектам добычи, на которые ОДУ не устанавливается (в том числе лососям), экспертиза централизованно не проводится, механизмы прохождения таких процедур непонятны, обратил внимание Сергей Рябченко.

Также в отраслевых объединениях уже отмечали: неясно, как обеспечить прохождение ГЭЭ, с учетом того, что экспертиза требует времени, а лососевая путина быстротечна, причем объемы для вылова корректируются по ходу промысла. Такие требования могут перечеркнуть все достижения в оперативности регулирования добычи, которых удалось добиться в последние годы и которые позволяют обеспечивать значительные уловы.

В межрайонной прокуратуре указали, что добыча рыбы и морепродуктов во внутренних морских водах без положительного заключения ГЭЭ — это нарушение. Таким образом, с требованиями о прохождении экспертизы могут столкнуться добытчики не только лососей, но и других видов водных биоресурсов.

Росрыболовство в своем ответе на обращение ассоциации поддержало рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Проблема волнует не только Хабаровский край, но и другие регионы. 28 января президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов попросил вернуться к вопросу ГЭЭ Генпрокуратуру.

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