Общественный совет при Росрыболовстве: ключевые предложения

Общественный совет при Росрыболовстве собрался 3 февраля на знаковое заседание. На этот раз площадку совета отраслевые объединения задействовали, чтобы высказаться по законопроекту о второй волне инвестиционных квот и новых аукционах.

В прошлый раз похожую встречу общественный совет проводил в ноябре 2017 г., когда обсуждались «крабовые инициативы». Тогда на заседании говорилось, что один из важных промысловых объектов — краб — исключается из исторического принципа. Прошло четыре с лишним года, и от исторического принципа остается все меньше и меньше.

Новый законопроект фактически полностью меняет принцип, на основании которого предоставляется право на вылов, обратил внимание на заседании общественного совета президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. В случае внесения изменений право на добычу значительной части объектов промысла будет предоставляться по иному, отличному от исторического, принципу — по результатам аукционов с инвестиционными обязательствами, распределения инвестиционных квот (в этом случае торгов с уплатой средств нет, но надо реализовать инвестпроект). Причем по целому ряду объектов промысла выставить на аукционы предполагается все 100% объемов. Процедуры планируется запустить уже с 2023 г.

А ведь совсем недавно — в 2018 г. — Росрыболовство перезаключило с пользователями договоры на доли квот на 15-летний период.

«Получается, что так вот рыболовные компании в 2018 году заключили с государством договоры до 2033 года, а в 2023 году государство сказало: спасибо, можете расходиться на все четыре стороны вместе со своими работниками. Я понимаю, что инвестиции, развитие судостроения и даже глубокая переработка – вещь важная, необходимая и нужная. Но, наверное, не нужно забывать о людях», — эмоционально выступил руководитель АДК.

Разработчики законопроекта ссылаются на объем привлеченных инвестиций, на суммы, привлеченные в бюджет за счет крабовых аукционов. Но нужно помнить, что это кредитные средства, их требуется возвращать — к каким последствиям для отрасли приведет такая нагрузка, можно только догадываться, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

К законопроекту и пояснениям, которые дали его разработчики, много вопросов, заявили члены совета. Отраслевые объединения направляли свои позиции властям. Замечания Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья заняли 19 страниц. «Даже по количеству замечаний понятно: с этим законопроектом что-то не так», — считает президент АРПП Георгий Мартынов.

По мнению президента Ассоциации добытчиков краба, вопросы перспектив отрасли можно было бы вынести на расширенное заседание президиума Госсовета. Такая идея на общественном совете не прошла всего из-за одного голоса, сообщает корреспондент Fishnews.

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов спросил: просчитывал ли кто-то влияние изменений отраслевого законодательства на стоимость рыбопродукции для населения. Для предприятий готовится еще и цифровая маркировка товаров. Хватает и «новаций» со стороны контролирующих органов. «Давайте остановимся, просчитаем», — предложил оценить последствия перемен член общественного совета.

Изменения — без спешки

Участники заседания поддержали позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Общественный совет считает необходимым сдвинуть запуск второй волны инвестиционных квот под строительство судов на 2026 г.

Первый этап программы по флоту говорит, что торопиться не нужно, отметили выступающие. Накануне заседания общественного совета Росрыболовство провело совещание по возможностям верфей и текущему выполнению заказов. «Уже сейчас речь идет об увеличении сроков строительства судов. Причем не только для второго этапа, но и увеличение сроков для первого этапа», — акцентировал Алексей Буглак.

Министерство промышленности накануне высказалось против того, чтобы откладывать запуск второй части судостроительной программы. Однако большую часть судов под квоты даже еще не начали строить, прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. «Чиновникам от Минпромторга хочется сказать: строить нужно не ведомственные бумажные планы, а уже заказанные рыбаками объекты», — заявил он.

По выражению председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева, программа по строительству флота «забуксовала»: ни одна из верфей-участниц не отработала по графику.

Законопроект предусматривает продажу оставшихся после первых аукционов 50% крабовых квот. Но здесь нужно защитить интересы действующих инвесторов, заявили в общественном совете и предложили отложить новые торги до завершения срока действия уже заключенных договоров.

Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев отметил, что Счетная палата запланировала контрольные мероприятия по оценке эффективности реализации первого этапа программы. Результаты ориентировочно будут в конце 2022 г., и имеет смысл подождать.

Риски утяжеления

Проблемы отечественного судостроения могут быть перенесены на выполнение задачи по развитию береговой переработки. Такие угрозы участники заседания увидели в новом объекте инвестиций, предложенном для второго этапа. Согласно законопроекту, это «рыбоперерабатывающие комплексы», увязывающие строительство береговых заводов и судов на российских верфях.

«Законопроект предлагает обязательное требование для рыбоперерабатывающего комплекса в виде рыбопромыслового судна. Наше мнение, что нет экономического смысла утяжелять этот инвестобъект. Мощный завод и так сам по себе довольно дорогостоящий проект», — заявил президент Ассоциации добытчиков минтая.

Увидит ли бизнес смысл вкладываться в такой комплекс с учетом того, что квоты можно получить только после ввода инвестобъекта в эксплуатацию, а строительство судов идет с задержками? Не помешает ли это развивать российскую береговую переработку, что ставится одной из ключевых задач программы инвестквот? Такой вопрос высказали в отраслевых объединениях.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что губернатор региона Валерий Лимаренко также заявил о необходимости отказаться от такого утяжеления.

Общественный совет предложил разработчикам законпопроекта вернуться к формулировке действующего закона, когда суда и береговые предприятия — самостоятельные объекты инвестиций.

Вывести из-под аукционов

Совет также считает необходимым отказаться от продажи на аукционах с инвестиционными обязательствами прав на добычу морских гребешкой, ежей, трубачей и трепангов. Последствия такого шага не просчитаны, между тем в Сахалинской области небольшие квоты этих объектов обеспечивают работу около 40 предприятий, обратил внимание Максим Козлов. Пользователей волнует, какая перспектива их ожидает.

Список видов водных биоресурсов, право на добычу которых переделят через аукционы, может оказаться еще шире или периодически меняться, переживают в бизнес-сообществе. В новой версии законопроекта конкретно не указано, что речь идет о ежах, гребешках, трубачах и трепангах, — используется формулировка: «моллюски и прочие водные беспозвоночные». Определение перечня планируется передать на уровень правительства.

Непонятно, что это будут за объекты промысла и что потребуется строить для получения прав на добычу, высказал сомнения в целесообразности нововведений Георгий Мартынов.

Социальный вопрос

Большой акцент участники заседания сделали на последствиях изменений для малого и среднего бизнеса, предприятий, играющих важную роль в жизни прибрежных территорий. В случае второй волны пользователи теряют 44% квот, это в том числе градо- и поселкообразующие предприятия, рассказал председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев.

«Сокращение ресурсов для таких организаций негативно отразится не только на предприятиях и их работниках, но и на жителях прибрежных территорий в целом», — подчеркнул руководитель Росрыбколхозсоюза.

Предприятия малого и среднего бизнеса в результате изменения ждет неминуемое банкротство, предостерег председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Нужно вывести из-под удара градо- и поселкообразующие предприятия, поддержал коллег президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Вопрос защиты таких пользователей решено проработать.

Справедлива ли добавка?

Резонанс вызвала идея о донаделении участников первой волны инвестиционных квот еще 4%. Это должно стать компенсаций для них при дальнейшем урезании «исторических» квот, ведь включаясь в первый этап, компании рассчитывали на определенные объемы сырья.

Однако в таком случае получается, что условия уже состоявшегося конкурса меняются задним числом и в отрасли создаются дискриминационные условия, указал на проблему Алексей Буглак. Есть сомнения, что такой подход отвечает антимонопольному законодательству.

Тезис о том, что компании теряют ресурсную базу, отметил президент АДМ, не подтверждается: напротив, расчеты показывают, что их квоты выросли по сравнению с 2018 г. на 7%.

В связи с этим общественный совет также решил выступить против донаделения участников первой волны инвестиционных квот дополнительными объемами в 4%.

Позицию по законопроекту решено направить в правительство, региональным властям, в Счетную палату, Минсельхоз и общественный совет при министерстве, Росрыболовство и другие федеральные ведомства.

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