Новости
Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Олег Карпов: Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

В большинстве филиалов Главрыбвода достаточно мощностей по производству молоди, есть даже резерв, отмечает начальник управления по организации компенсационных мероприятий Олег Карпов.

В этом году рыбоводные предприятия Главрыбвода удвоили объемы выпуска молоди в рамках компенсационных мероприятий. По предварительным данным, получилось около 90 млн экземпляров — это значительно больше, чем в 2020 г. Прирост отмечается по всем видам рыб — осетровым, лососевым, сиговым, частиковым и прочим.

«Таких результатов нам удается достигать во многом благодаря самым большим в стране производственным мощностям — 103 рыбоводных предприятия в 28 филиалах, которые охватывают все рыбохозяйственные бассейны, и, конечно же, сплоченной команде профессионалов своего дела: в нашей системе работает более 6,5 тыс. сотрудников», — рассказал начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег Карпов в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что рост показателей по искусственному воспроизводству и выпуску молоди в рамках компенсационных мероприятий также зависит от количества обращений, поступающих от хозяйствующих субъектов.

«Мы предполагаем, что таких обращений с каждым годом будет все больше, благодаря интенсивному развитию нашей страны, которая направляет огромные ресурсы, стимулируя экономический рост и строительство в различных регионах», — отметил Олег Карпов.

По его словам, не все понимают специфику работы Главрыбвода и порядок действий при выполнении природоохранных мероприятий. Многих удивляет, насколько сложной задачей может быть обеспечение выпусков молоди в необходимые заказчику сроки. Иногда для выращивания молоди в нужном количестве требуется несколько лет, подчеркнул собеседник Fishnews.

«Тем не менее мы в обязательном порядке планируем нашу работу и держим ситуацию под контролем, анализируем и изучаем информацию о начале крупных строек, проводим мониторинг и пытаемся примерно рассчитать, какие объемы воспроизводства понадобятся нам через год, два или три», — сообщил представитель Главрыбвода.

Начальник управления обратил внимание, что у каждого рыбоводного завода есть своя проектная мощность по производству молоди. В большинстве филиалов таких мощностей достаточно, даже есть определенный резерв, отметил он.

«Конечно, все быстро меняется и спрос на рынке в некоторых регионах может превысить существующее предложение. В этом случае мы готовы наращивать производственные мощности заводов, модернизировать их или перепрофилировать, искать различные пути решения», — заверил Олег Карпов.

Но в идеале желательно, чтобы Главрыбвод заранее понимал, какие объемы потребуются и где необходимо выпускать выращенную молодь, добавил собеседник Fishnews.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: осетровых
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Все интервью

Личное мнение

Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Председатель НО «Рыбный Союз»

Александр ПАНИН

Сначала эффективность, потом внедрение, а не наоборот

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Все материалы

Крупным планом

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.