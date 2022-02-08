Олег Карпов: Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

В большинстве филиалов Главрыбвода достаточно мощностей по производству молоди, есть даже резерв, отмечает начальник управления по организации компенсационных мероприятий Олег Карпов.

В этом году рыбоводные предприятия Главрыбвода удвоили объемы выпуска молоди в рамках компенсационных мероприятий. По предварительным данным, получилось около 90 млн экземпляров — это значительно больше, чем в 2020 г. Прирост отмечается по всем видам рыб — осетровым, лососевым, сиговым, частиковым и прочим.

«Таких результатов нам удается достигать во многом благодаря самым большим в стране производственным мощностям — 103 рыбоводных предприятия в 28 филиалах, которые охватывают все рыбохозяйственные бассейны, и, конечно же, сплоченной команде профессионалов своего дела: в нашей системе работает более 6,5 тыс. сотрудников», — рассказал начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег Карпов в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что рост показателей по искусственному воспроизводству и выпуску молоди в рамках компенсационных мероприятий также зависит от количества обращений, поступающих от хозяйствующих субъектов.

«Мы предполагаем, что таких обращений с каждым годом будет все больше, благодаря интенсивному развитию нашей страны, которая направляет огромные ресурсы, стимулируя экономический рост и строительство в различных регионах», — отметил Олег Карпов.

По его словам, не все понимают специфику работы Главрыбвода и порядок действий при выполнении природоохранных мероприятий. Многих удивляет, насколько сложной задачей может быть обеспечение выпусков молоди в необходимые заказчику сроки. Иногда для выращивания молоди в нужном количестве требуется несколько лет, подчеркнул собеседник Fishnews.

«Тем не менее мы в обязательном порядке планируем нашу работу и держим ситуацию под контролем, анализируем и изучаем информацию о начале крупных строек, проводим мониторинг и пытаемся примерно рассчитать, какие объемы воспроизводства понадобятся нам через год, два или три», — сообщил представитель Главрыбвода.

Начальник управления обратил внимание, что у каждого рыбоводного завода есть своя проектная мощность по производству молоди. В большинстве филиалов таких мощностей достаточно, даже есть определенный резерв, отметил он.

«Конечно, все быстро меняется и спрос на рынке в некоторых регионах может превысить существующее предложение. В этом случае мы готовы наращивать производственные мощности заводов, модернизировать их или перепрофилировать, искать различные пути решения», — заверил Олег Карпов.

Но в идеале желательно, чтобы Главрыбвод заранее понимал, какие объемы потребуются и где необходимо выпускать выращенную молодь, добавил собеседник Fishnews.

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