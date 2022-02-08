Интервью

08 февраля 2022 года
Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Олег КАРПОВ, Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Сохранение рыбных запасов, в том числе путем искусственного воспроизводства, — такая же неотъемлемая часть рыбного хозяйства, как и рыболовство, о чем напоминает название главного отраслевого закона. Ежегодно реки, озера и водохранилища РФ пополняют несколько миллиардов мальков, большая часть из которых выращена на рыбоводных заводах ФГБУ «Главрыбвод». Часть работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов по-прежнему финансирует государство, но в последние годы отмечается кратный рост объемов молоди, выпускаемой для возмещения ущерба от хозяйственной деятельности предприятий.

В чем причина взрывного спроса на услуги рыбоводов, как влияет эта тенденция на производственные планы заводов и можно ли полностью перевести искусственное воспроизводство на самоокупаемость, в интервью Fishnews рассказал начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег Карпов.

— Судя по итоговым цифрам, в этом году рыбоводные предприятия Главрыбвода удвоили объемы выпуска молоди в рамках компенсационных мероприятий. За счет чего удалось добиться таких результатов?

— Действительно, в 2020 году с рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод» суммарно выпущено 50,4 млн экземпляров молоди ценных и особо ценных видов рыб. В 2021 году, по предварительным данным, получилось около 90 млн экземпляров — это значительно больше, чем в прошлом году. Прирост отмечается по всем видам рыб — осетровым, лососевым, сиговым, частиковым и прочим.

Таких результатов нам удается достигать во многом благодаря самым большим в стране производственным мощностям — 103 рыбоводных предприятия в 28 филиалах, которые охватывают все рыбохозяйственные бассейны, и, конечно же, сплоченной команде профессионалов своего дела: в нашей системе работает более 6,5 тыс. сотрудников.

Рост показателей по искусственному воспроизводству и выпуску молоди в рамках компенсационных мероприятий также зависит от количества обращений, поступающих от хозяйствующих субъектов. Им необходимо устранять последствия негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. Мы предполагаем, что таких обращений с каждым годом будет все больше, благодаря интенсивному развитию нашей страны, которая направляет огромные ресурсы, стимулируя экономический рост и строительство в различных регионах.

— В чем разница между выпусками молоди в рамках компенсационных мероприятий и в рамках государственного задания? Кроме, понятно, источника финансирования. У филиалов есть планы по компенсационным выпускам или это произвольная цифра?

— Наше учреждение осуществляет работы по искусственному воспроизводству молоди рыб в рамках государственного задания и внебюджетной деятельности. В случае с госзаданием заказчиком выступает государство, а при выполнении компенсационных мероприятий — хозяйствующие субъекты: предприятия различной формы собственности и индивидуальные предприниматели.

Около 90 млн экземпляров молоди ценных и особо ценных видов рыб выпустили в прошлом году заводы Главрыбвода

Госзадание — это заранее утвержденная программа, в соответствии с которой в начале года доводится финансирование и в течение года происходит выполнение заданных показателей. С компенсационными мероприятиями всё иначе. Здесь приходится решать задачу со многими неизвестными, чтобы в итоге получить конкретный финансовый результат.

Мы много общаемся с различными хозяйствующими субъектами, наносящими ущерб. Как показывает практика, не все понимают специфику нашей работы и порядок действий при выполнении природоохранных мероприятий. Многих удивляет, насколько сложной задачей может быть обеспечение выпусков молоди в необходимые заказчику сроки. Иногда для выращивания молоди в нужном количестве требуется несколько лет.

Тем не менее мы в обязательном порядке планируем нашу работу и держим ситуацию под контролем, анализируем и изучаем информацию о начале крупных строек, проводим мониторинг и пытаемся примерно рассчитать, какие объемы воспроизводства понадобятся нам через год, два или три.

— А задачи полного перехода на коммерческие выпуски не стоит?

— В настоящее время только в нескольких регионах существует возможность полностью или частично отказаться от государственного финансирования. Это регионы, где ведется активное строительство и существует повышенный спрос на услуги наших рыбоводных предприятий, благодаря чему есть возможность не только прогнозировать коммерческие выпуски, но и даже заключать долгосрочные договоры на пять и более лет.

— В разных регионах объемы компенсационных выпусков могут сильно отличаться. А от чего это зависит — от наличия крупных водных объектов, «грязных» производств, больших городов?

— Это больше зависит от специфики конкретного региона и от количества планируемых и проводимых в нем строительных работ. К примеру, в Астраханской области мы выпускаем очень большое количество молоди в рамках госзадания и совсем небольшое — по компенсационным мероприятиям.

С одной стороны, здесь есть такой крупный водный объект, как Волга, не говоря уже о Каспийском море, но с другой — нет глобальных строек, которые затрагивают водные объекты. Основные хозяйствующие субъекты, которые к нам обращаются, — это агропользователи или небольшие производственные предприятия. Хотя потенциал рыбоводных предприятий по выпуску в целях компенсационных мероприятий в астраханском регионе очень большой.

— И они специализируются как раз на ценных видах — осетровых, по воспроизводству которых у нашей страны есть даже международные обязательства.

— Да, по осетровым видам у нас очень успешно работают в данном регионе Каспийский и Нижневолжский филиалы. Они ежегодно осуществляют многомиллионные выпуски, правда, в основном в рамках выполнения госзадания.

Среди важных задач — сохранение ремонтно-маточного стада

У рыбоводных предприятий есть еще одна важная задача — это сохранение ремонтно-маточного стада. Это производители, без которых невозможно получить молодь в нужном объеме с учетом ухудшения экологической ситуации, изменения миграционных путей и естественных нерестилищ. Несомненно, это наш золотой генофонд.

— В каких регионах наибольшая доля выпусков приходится на компенсационные мероприятия?

— Это, прежде всего, те регионы, где планируется или уже ведется активное строительство. Например, поэтапное развитие и запуск Северного морского пути приведут к масштабному освоению территории Арктической зоны и Дальнего Востока. В результате будут расширены и модернизированы производственные мощности ряда портов, проведена реконструкция подходных каналов к ним. Создается инфраструктура объектов перегрузочных комплексов и заводов по производству сжиженного природного газа, газопроводных магистралей для транспортировки газа из центров добычи. Осваиваются месторождения, строятся комбинаты по переработке полезных ископаемых. Возводятся объекты транспортной инфраструктуры дорожного и железнодорожного хозяйства. Активно строятся жилищные комплексы и ведется индивидуальное строительство.

В Карельском и Архангельском филиалах Главрыбвода с этого года начинается поэтапный переход на внебюджетное финансирование. Наши Северо-Западный, Приморский и Енисейском филиалы тоже перешли на внебюджетное финансирование. В Нижне-Обском филиале последние четыре года финансирование выпусков идет полностью за счет средств, полученных от внебюджетных источников.

— Мощностей рыбоводных заводов Главрыбвода хватает, чтобы удовлетворять растущий спрос на молодь?

— У каждого рыбоводного завода есть своя проектная мощность по производству молоди. В большинстве филиалов таких мощностей достаточно, у нас даже есть определенный резерв.

Конечно, всё быстро меняется и спрос на рынке в некоторых регионах может превысить существующее предложение. В этом случае мы готовы наращивать производственные мощности заводов, модернизировать их или перепрофилировать, искать различные пути решения.

Но в идеале желательно, чтобы мы заранее понимали, какие объемы потребуются и где необходимо выпускать выращенную молодь.

— Вопросам экологической ответственности в последние годы уделяется повышенное внимание, о внедрении ESG -принципов заявляют крупнейшие компании страны. Как отражается эта тенденция на готовности бизнеса сотрудничать с Главрыбводом по возмещению ущерба водным биоресурсам?

— Последние годы действительно отмечается положительная тенденция со стороны бизнеса по ответственному отношению к сохранению природных запасов и соблюдению норм экологической безопасности при реализации долгосрочных проектов и ведении хозяйственной деятельности. Можно сказать, что эти принципы проникают в нормы корпоративной этики.

В 2018–2021 годах Главрыбвод реализовал ряд совместных проектов с крупными компаниями, направленных на восстановление рыбных запасов, в различных регионах страны — от Калининградской области до Приморского края, в том числе по долгосрочным договорам.

Например, Нижне-Обский филиал ежегодно выпускает по несколько миллионов экземпляров сибирского осетра в рамках сотрудничества с такими крупными компаниями, как НК «Роснефть», госкорпорация «Росатом» и НОВАТЭК. Большая часть молоди за этот период была выпущена для возмещения ущерба от строительства порта Сабетта, терминала «Утренний» и завода по производству сжиженного природного газа в Обской губе.

Приморский филиал уже три года компенсирует ущерб, возникающий при строительстве крупнейшей в России верфи в городе Большой Камень — по многолетнему соглашению с ССК «Звезда». В прошлом году поставки молоди кеты для этой компании составили рекордные 41 млн экземпляров.

Еще один долгосрочный договор мы выполняем с «РусГидро». Он действует до 2025 года и предусматривает возмещение ущерба за счет выпуска каспийского лосося — всего почти 6 млн экземпляров. Молодь выращивается на территории Северо-Кавказского филиала Главрыбвода.

В Калининградской области мы работаем с компанией «Газпром Инвест». Она занимается реконструкцией и строительством объектов водорассольного комплекса и водозабора Калининградского подземного хранилища газа, а также сбросом рассола в Балтийское море. Соответственно им нужно компенсировать довольно большой ущерб путем выпуска балтийского сига. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — Калининградскому филиалу до 2025 года предстоит выпустить суммарно более 1,4 млн экземпляров сиговых.

Фотографии предоставлены пресс-службой Главрыбвода.

Александр ИВАНОВ, газета «Fishnews Дайджест»

Февраль 2022 г.

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