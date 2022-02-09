Счетная палата оценит эффективность инвестквот

План работы Счетной палаты предусматривает оценку эффективности инвестквот и других мер, задействованных в 2017–2022 гг. для поощрения строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов.

Счетная палата (СП) опубликовала план проверок на ближайший год, куда вошли контрольные мероприятия в Росрыболовстве, Минсельхозе и Минпромторге. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти ведомства отвечают за реализацию программы инвестиционных квот, продолжение которой активно обсуждается в рыбной отрасли.

По итогам аудита планируется оценить эффективность использования промысловых запасов водных биоресурсов и средств федерального бюджета, направленных в течение 2017–2022 гг. на стимулирование строительства рыбопромысловых судов и береговых объектов. В ходе проверки предполагается задействовать контрольно-счетные органы некоторых рыбацких регионов — Мурманской области, Камчатского края, Архангельской области и Хабаровского края.

Ответственным за проведение мероприятия назначен аудитор СП Сергей Мамедов. В октябре 2021 г. на круглом столе в Совете Федерации (СФ), посвященном возможному расширению механизма инвестквот, он предложил сенаторам включить результаты первого этапа программы в план проверок Счетной палаты на 2022 г. Эту инициативу поддержали члены профильного комитета СФ, Общественного совета при Росрыболовстве, а также представители отраслевых союзов и ассоциаций.

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