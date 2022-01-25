Объектам под инвестквоты подбирают критерии

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел второе совещание по продолжению программы инвестиционных квот и аукционов — встреча в видеоформате собрала большое количество участников.

Первое широкое обсуждение законопроекта, предложенного Минсельхозом и Росрыболовством, состоялось в декабре. Как и тогда, Илья Шестаков призвал сосредоточиться уже на деталях программы, высказаться по объектам инвестиций. Можно, конечно, продолжать спорить о сроках, о целесообразности изменений в принципе, но эта дискуссия не приведет к изменению позиции, отметил руководитель ведомства.

Что, где, когда

Ряд отраслевых объединений на совещании вновь выступил за перенос старта второго этапа инвестиционных квот в части флота, сообщает корреспондент Fishnews. Начинать нужно только после получения результатов первого раунда, то есть не раньше 2026 г., настаивают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, напоминая о проблемах верфей.

Надо дать судостроительным заводам спокойно выполнить уже взятые на себя проекты, по итогам будет понятно, какие суда и в каком количестве потребуются на Дальневосточном бассейне, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Наращивание портфеля заказов без соответствующей готовности и в условиях ограниченной конкуренции приведет только к взрывному росту стоимости постройки судов, считают в АДМ.

«И если на первом этапе крупнотоннажный флот строился [за] 7-9 миллиардов, я думаю, что на втором этапе там больше 15 миллиардов точно будет. Как это отразится на экономике отрасли, сказать, наверное, сложно», — отметил руководитель объединения.

В детали по объектам инвестиций эти ассоциации уходить не стали, выступая все-таки за большее внимание к графику продолжения программы. ОСК и Минпромторг, по словам Ильи Шестакова, заверили, что к 2024 г. уже будет хватать свободных стапельных мест в достаточном количестве и строительство можно будет продолжить.

К концу совещания глава Росрыболовства был уже менее категоричным в части сроков и предложил провести встречу с верфями и Министерством промышленности. «Может быть, как-то срок и сдвинется, исходя из возможностей верфей», — допустил он.

Несколько участников совещания представили свое видение: под какие суда нужно предоставлять инвестквоты на втором этапе.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предложила по минтаю и сельди оставить те же три типа судов, которые предусматривались в первом раунде: три траулера-процессора - длиной свыше 150 м, более 95 м и от 80 до 95 м. Такие объекты были востребованы на первом этапе, по ним отработаны вопросы проектной документации, заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Представитель недавно присоединившейся к АСРФ группы «Норебо» Сергей Сенников также выступил за сохранение типов объектов инвестиций «А», «Б» и «В» (те самые траулеры-процессоры). «В общем-то, мы считаем, что это отражает мировой опыт», — сказал он.

Илья Шестаков согласился с идеей оставить объекты инвестиций первого этапа, но в то же время отметил, что нижнюю планку по судну в 80 м еще обсудят. Также, обратил внимание руководитель Росрыболовства, нужно посмотреть наполнение долей — надо выравнять соотношение между крупнотоннажниками и среднетоннажниками.

Против перекоса в сторону крупнотоннажного флота выступил генеральный директор «Южморрыбфлота» Александр Ефремов.

Речь шла и о береговых объектах. АСРФ и «Норебо» высказались за то, чтобы оставить увязку в один объект инвестиций заводов на берегу и судов, обеспечивающих их сырьем.

В то же время стоит вопрос, как с учетом географии и специфики промысла обеспечить загрузку заводов охлажденным сырьем. Глава Росрыболовства предложил подумать над процентным соотношением между охлажденной рыбой и замороженной.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников предостерегают от негативных последствий привязки строительства судов к заводам. Такое утяжеление приведет к серьезным задержкам по реализации проектов второго этапа, заявил исполнительный директор ВАРПЭ Игорь Карпман.

«Выделять какие-то типы судов дополнительно — все это только утяжелит процесс и отложит планы по переносу переработки из Китая в Российскую Федерацию», — отметил он.

«Прибавляя судно к заводу, мы просто переносим проблемы судостроения на задачу по развитию берега», — прокомментировал Алексей Буглак.

Против утяжеления выступил и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Участники оказались в странной развилке: нужно обсуждать критерии береговых комплексов, притом что в законопроекте предусмотрено утяжеление заводов судами, обратил внимание первый заместитель гендиректора «Гидростроя» Сергей Подолян.

Глава Росрыболовства согласился, что «новация достаточно, может быть, и сложная», и отметил, что нужно вернуться к обсуждению темы.

С чем останутся краболовы

Затронули на совещании и тему крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Здесь регулятор предложил также подумать над объектами инвестиций — это могут быть не только суда, но и, по словам руководителя Росрыболовства, холодильные мощности и транспортный флот.

Между тем до сих пор непонятно, что будет с действующими пользователями, ведь перераспределить на торгах предлагается оставшиеся 50% квот.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков обратил внимание, что до сих пор не дана правовая оценка, как быть с уже заключенными договорами. «Огромное количество предприятий просто лишатся ресурса», — подчеркнул он.

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов высказался за то, чтобы не торопиться с новациями до завершения действия договоров на квоты. Это отмечали и ФАС, и губернаторы, напомнил представитель СЗРК.

Александр Ефремов, говоря о строительстве флота, поддержал недавнее выступление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о реализации принципа «где ловим, там и строим» для Дальнего Востока. Против, как и при первых крабовых аукционах, выступил представитель РРПК, усмотрев в таком приоритете ограничение конкуренции между российскими верфями.

Какая стройка обеспечит трубача

Примеру краба могут последовать и другие виды биоресурсов — так же отправиться на аукционы с инвестиционными обязательствами. В первом варианте законопроекта такой путь предусматривался для морских гребешков, трубачей, ежей и трепангов. В следующей редакции была использована уже более общая формулировка — «моллюски и прочие водные беспозвоночные». Определять список объектов промысла для выставления на торги, по замыслу разработчиков, будет правительство.

ВАРПЭ, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области выразили беспокойство по поводу такой неопределенности. «Конечно, не все объекты собираемся включать», — успокоил Илья Шестаков. Глава ведомства также пообещал, что инициативы по внесению в список будут обсуждаться открыто.

С предложениями по объектам инвестиций по этой категории квот выступила АСРФ. Добытчики моллюсков и других ценных объектов, считают в ассоциации, должны вкладываться в логистическую инфраструктуру, холодильники и транспортный флот, причем по холодильникам предложена мощность не меньше 10 тыс. тонн мороженой продукции.

По словам Ильи Шестакова, была и идея создания заводов по посадочному материалу.

О справедливости компенсаций

Участники совещания подняли вопрос: насколько правомерна добавка по объемам для участников первой волны инвестквот. Такое распределение заявлено как компенсация потерь при дальнейшем урезании «исторической» квоты.

Президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин заявил, что донаделение — против правил. По его мнению, это будет нарушение законодательства, на которое должна обратить внимание антимонопольная служба. «На самом деле 4% — мы кому-то на 100 млн долларов даем бесплатно квот», — сказал Сергей Дарькин.

Созданием дискриминационных условий в отрасли назвал такое донаделение и президент Ассоциации добытчиков минтая.

«Тезис о том, что произойдет или происходит снижение ресурсного обеспечения инвесторов первой волны, на самом деле не подтверждается расчетами, потому что если взять объем инвестиционной квоты на 2018 год — а именно в тот год инвесторы заходили в программу инвестквот, — то тогда инвестквота на минтай и сельдь составляла 394 тыс. тонн, а в 2021 году — 422 тыс. тонн. То есть только за счет роста ресурса сегодня инвесторы имеют на 7% больше ресурсов, как инвестиционных, так и «исторических», по сравнению с тем моментом, когда в программу входили», — привел данные Алексей Буглак.

По итогам совещания глава Росрыболовства сообщил, что ведомство приступит к подготовке уже конкретного перечня инвестиционных объектов.

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