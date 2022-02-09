Россия и Южная Корея обсуждают рыбные дела

Стартовала 31-я сессия Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Стороны обсудят условия промысла судов республики в водах РФ, инвестиции, борьбу с браконьерством, важной темой станут рыбные поставки.

Встреча проходит в режиме видеоконференции, делегации возглавляют руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея по рыболовной политике Ким Чжун Сок.

«Сотрудничество наших стран в области рыбного хозяйства в 2021 году устойчиво развивалось, несмотря на пандемию коронавируса. Корейские рыбаки смогли увеличить освоение квоты вылова в ИЭЗ России. В то же время объем выгрузки продукции российского рыболовства в корейских портах увеличился более чем в 1,5 раза, а объем транзита вырос почти в три раза», — привел цифры Илья Шестаков.

Он пригласил Кима Чжун Сока на пленарную сессию V Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Напомним, Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

«На полях форума мы могли бы дополнительно обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества, считаем, что у нас есть для этого значительный потенциал. В частности, хотелось бы достичь ощутимых результатов в области реализации инвестиционных проектов на территории России», — отметил руководитель федерального агентства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, на видеоконференции стороны согласуют условия промысла корейских рыболовных судов в исключительной экономической зоне России в 2022 г. Другими темами станут сотрудничество по вопросам инвестиций в развитие рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке РФ и научно-техническое взаимодействие (итоги 2021 г. и планы на текущий год).

Участники сессии обсудят результаты работы в рамках межправительственного соглашения от 22 декабря 2009 г. — о противодействии ННН-промыслу.

Важной темой встречи станет развитие сотрудничества по вопросам экспорта и реэкспорта поставок российской рыбной продукции в корейские порты, подчеркнули в ФАР.

«В 2021 году в морские порты Республики Корея зашло 590 российских рыболовных и транспортных судов, объем выгрузки увеличился на 63% и составил 846 тыс. тонн продукции. Расчетный объем транзита вырос почти в три раза, до 500 тыс. тонн, в том числе 128 тыс. тонн — реэкспорт минтая б\г в КНР в сопровождении корейских сертификатов здоровья и происхождения. Реэкспорт минтая по новой схеме начался в мае 2021 года, достигнув своего пика в ноябре — декабре 2021 года. Корейские судоремонтные заводы удвоили количество заказов на проведение межрейсового технического обслуживания», — рассказали в Росрыболовстве.

Кроме того, на сессии предложат рассмотреть возможность использования новой формы сертификата законности вылова. Это обусловлено завершением внутригосударственной процедуры по введению контроля продукции из российских креветок (его предусматривает антибраконьерское соглашение), а также необходимостью усиления мер по борьбе с распространением COVID-19.

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