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На форуме и выставке в Санкт-Петербурге представлены все направления рыбохозяйственного комплекса

Отрасль вновь представит успехи на выставке и форуме в Санкт-Петербурге

Юбилейные Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia) планируется провести в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября 2022 г.

Проводить мероприятие в сентябре – хорошая традиция, которая сложилась начиная с первой выставки Seafood Expo Russia, прошедшей в 2017 г. В следующем году масштабные отраслевые мероприятия состоятся уже в пятый раз.

«Осень – это время, которое лучше всего подходит участникам», - отметил генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. У дальневосточных компаний как раз завершается лососевая путина, расписание международных отраслевых выставок также говорят о том, что осень - самое удачное время для посещения форума и выставки иностранными компаниями.

Мероприятия вновь будут проводиться в КВЦ «Экспофорум», на этот раз планируется задействовать уже два павильона, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

По данным организаторов, Seafood Expo Russia-2021 посетили специалисты из 78 регионов России и 55 стран, значительно возросло число официальных делегаций высокого уровня.

Начиная с первой выставки количество ежегодно принимающих участие компаний увеличилось вдвое, площадь выставки возросла с 10 тыс. м2 в 2017 г. до 18 тыс. м2 в 2021 г.

Промысел, переработка, рыбоводство, судостроение и судоремонт, производство специализированного оборудования, компании, занимающиеся доставкой, хранением, продажей рыбопродукции и другими услугами в рыбохозяйственном комплексе, — все эти направления были представлены на выставке в нынешнем году.

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