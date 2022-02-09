Корейское рыбное хозяйство подтянуло показатели

В прошлом году производство рыбы и морепродуктов в Южной Корее выросло на 1,2% к уровню 2020 г., достигнув 3,756 млн тонн. Общая стоимость этих товаров составила 9,24 трлн вон (около 580,76 млрд рублей).

Уловы и урожаи

Информацию Министерства морских дел и рыболовства приводят южнокорейские СМИ. Так, в прибрежных водах республики добыто 941 тыс. тонн, что на 1% выше уровня предыдущего года. В ведомстве отмечают и незначительную прибавку — на 0,3% — к среднему значению за пять лет.

Главными промысловыми видами для «прибрежки» стали анчоус — 143 тыс. тонн (-33,8%), скумбрия — 122 тыс. тонн (+57,3%), рыба-сабля — 63 тыс. тонн (-4,1%) и голубой японский краб — 20 тыс. тонн (+27,8%).

Рост добычи скумбрии связывают с усилением влияния теплого Тайваньского течения, сообщает корреспондент Fishnews. Прибавку по крабу объясняют недоловом в 2020 г., когда длительный сезон дождей привел к снижению добычи.

В то же время повышение температуры моря негативно повлияло на промысел анчоуса. К тому же его стали менее активно добывать — цена сушеного анчоуса на корейском рынке значительно снизилась из-за влияния коронавируса.

Производство продукции аквакультуры выросло на 1,1% и достигло 2,333 млн тонн. В минувшем году южнокорейские аквафермеры вырастили 1,78 млн тонн водорослей, 306 тыс. тонн устриц, 64 тыс. тонн мидий, 42 тыс. тонн ложного палтуса, 23 тыс. тонн морского ушка и 17 тыс. тонн асцидий.

Показатель океанического промысла увеличился всего на 0,4%, до 439 тыс. тонн. А по сравнению со средним уровнем за последние пять лет вылов просел на 4,5%, отметили в министерстве.

Океанический флот в 2021 г. добывал преимущественно полосатого тунца — 189 тыс. тонн (-10,9%), кальмара — 68 тыс. тонн (+79,4%), желтоперого тунца — 60 тыс. тонн (+1,7%), большеглазого тунца — 23 тыс. тонн (-0,9%) и минтай — 27 тыс. тонн (+ 2,1%).

Внутреннее рыболовство в прошлом году показало хорошую динамику роста — на 25,6%, хотя результат по сравнению с другими отраслевыми направлениями оказался скромным: 42,6 тыс. тонн. Увеличились объемы освоения угря — до 16 тыс. тонн (+61,2%) и улитки — до 8 тыс. тонн (+32,7%).

Деньги

Общая стоимость продукции, произведенной рыбным хозяйством страны, в 2021 г. составила 9,24 трлн вон (около 580,76 млрд рублей). Это на 5,6% больше, чем в предыдущем году.

Особенно выросла выручка океанического промысла — на 25,8%, до 1,3 трлн вон (около 81,66 млрд рублей) и аквакультуры — на 12,8%, до 3,2 трлн вон (примерно 201,1 млрд рублей).

В то же время доходы от прибрежного промысла даже несмотря на рост уловов сократились на 5,1%, до 4,1 трлн вон (около 257,52 млрд рублей).

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