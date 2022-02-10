Федеральный перечень представителей КМНС обрел правовой фундамент

Истек период сбора данных для федерального списка представителей коренных малочисленных народов России, теперь статус документа закреплен законодательно. В ДФО лидером по заявлениям стал Хабаровский край, отмечают в региональном минприроды.

С 7 февраля, после двухлетнего периода накопления информации, вступила в силу законодательная норма, закрепляющая статус федерального списка. Информация из перечня должна использоваться для реализации социальных и экономических прав представителей КМНС. При этом запрещено требовать от внесенных в список граждан дополнительные документы об их национальности.

Среди субъектов Дальнего Востока по числу поданных заявлений о включении в список лидирует Хабаровский край, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального минприроды. По его данным, в общероссийском рейтинге край на третьем месте.

От жителей Хабаровского края направлено более 6,5 тыс. заявлений в Федеральное агентство по делам национальностей, сообщили в региональном министерстве.

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