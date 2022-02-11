Великобритания и Фареры обменялись рыбными лимитами

Соединенное Королевство договорилось с Фарерскими островами об обмене квотами на 2022 г. Министр рыболовства Великобритании Виктория Прентис заявила, что сделка обеспечит для флота страны дополнительную добычу примерно на 5,5 млн фунтов стерлингов (около 7,5 млн долларов).

Английские рыбаки смогут добыть в водах Фарер 1 тыс. тонн трески и пикши, 1,25 тыс. тонн сайды, 225 тонн мольвы и голубой мольвы, 75 тонн камбалы, 10 тонн морского окуня, а также 500 тонн прочих видов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Великобритании.

Фарерские острова, в свою очередь, получат право на вылов 1 тыс. тонн ставриды, 750 тонн гренландского палтуса, 186 тонн трески, 400 тонн пикши, 300 тонн мольвы, 500 тонн голубой мольвы и некоторых объемов других рыб в исключительной экономзоне Соединенного Королевства.

Министр рыболовства Великобритании Виктория Прентис назвала подписанное соглашение справедливым и сбалансированным. Она также отметила, что предусмотрена возможность увеличения квот для обеих сторон в течение года. Для Соединенного Королевства это означает перспективу довести общую стоимость добытой рыбы до 7,75 млн фунтов стерлингов (около 10,5 млн долларов).

Министр по делам Шотландии Малкольм Оффорд подчеркнул: проведенные переговоры особенно важны как очередной шаг Великобритании в качестве независимого прибрежного государства.

Напомним, в декабре страна впервые заключила двустороннее соглашение об обмене промысловыми лимитами с Норвегией.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews