В Коми строят планы на рыбоводный завод

Республика Коми намерена заказать рыбоводно-биологическое обоснование для строительства рыбоводного завода в среднем течении реки Печора. Планируемая мощность предприятия — 30 млн экземпляров молоди сига.

Сведения о предстоящем электронном аукционе размещены на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей, срок выполнения — до 15 апреля 2022 г.

Планируется, что производственная мощность завода составит 30 млн особей молоди сига средней штучной навеской не менее 0,08 г. При этом будет предусмотрена возможность дальнейшего доращивания оптимального количества рыбопосадочного материала до навески 12 г.

Научная работа должна включать анализ состояния рыболовства на Печоре в границах республики, оценку запасов сига, информацию об условиях воспроизводства и нагула этой рыбы, определение приемной емкости бассейна реки.

Напомним, в январе 2022 г. о необходимости строительства рыбоводного завода заявил глава региона Владимир Уйба. В марте 2021 г. власти республики предложили создать федеральную целевую программу «Арктические лососевые», включающую мониторинг, воспроизводство и ответственный промысел.

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