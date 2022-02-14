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Вопросы сотрудничества обсуждались на очередной сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Фото пресс-службы Росрыболовства

Сертификаты для поставок в Южную Корею перейдут в электронный формат

Россия и Республика Корея запустят пилотный проект по переходу на электронный документооборот для подтверждения законности происхождения продукции из водных биоресурсов. Документ можно будет оформить дистанционно.

Вопросы сотрудничества обсуждались на 31-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству, проходившей в формате видеоконференции с 8 по 11 февраля. Российскую делегацию возглавлял руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, корейскую — заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Чжун Сок.

Одной из тем стала реализация межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов (ННН-промысла). РФ и Южная Корея договорились запустить пилотный проект по переходу на электронный документооборот в части сертификации российской продукции из водных биоресурсов. Кроме того, корейская сторона подтвердила завершение внутригосударственной процедуры в отношении проверки законности происхождения российской продукции из креветок.

Росрыболовство модернизирует систему подтверждения легальности происхождения продукции. При выпуске электронного сертификата законности вылова нового образца будет использоваться электронная цифровая подпись, для автоматизации проверки и защиты документа от подделки — QR-код, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Техническую реализацию новой версии электронного сертификата будет осуществлять ЦСМС. Документ можно будет оформить дистанционно – через единый портал Отраслевой системы мониторинга (ОСМ). Предполагается, что это обеспечит снижение риска распространения COVID-19, а также создаст основу для последующего расширения сертификации российской продукции.

Переход на электронный документооборот в сфере сертификации продукции российского вылова будет подробно представлен на полях V Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 21-23 сентября.

Важной частью переговоров был вопрос инвестиционного участия Республики Корея в модернизации рыбопромышленного комплекса российского Дальнего Востока, отметили в пресс-службе.

Для содействия в развитии технологий российского судостроения специалисты Корейской ассоциации морского оборудования провели выездную инженерную инспекцию ряда отечественных верфей. Зарубежные партнеры подготовили предложения по модернизации производственных мощностей, выразили готовность оказать инженерную поддержку и помощь по достройке рыболовных судов.

На встрече отмечено, что, несмотря на пандемию коронавируса, успешно реализован план научно-технического сотрудничества. Стороны договорились о взаимном обмене специалистами по исследованиям в области аквакультуры беспозвоночных и морских водорослей, физико-химических свойств и технологий производства биологически активных веществ.

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  • Вопросы сотрудничества обсуждались на очередной сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Вопросы сотрудничества обсуждались на очередной сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Фото пресс-службы Росрыболовства
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