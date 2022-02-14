Черному палтусу пока легко дышится

В Тихоокеанском филиале ВНИРО рассказали, как климатические изменения влияют на популяцию черного палтуса в Охотском море. Пока уменьшение содержания кислорода в воде не привело к заметным последствиям для этой рыбы.

Заведующий лабораторией промысловой океанографии Юрий Зуенко обратил внимание: в Охотском море в последние десятилетия наблюдается тенденция к потеплению и уменьшению ледовитости. С 2004 г. ледовитость моря была ниже нормы. Ученый отметил, что льдообразование обеспечивает вентиляцию толщи вод, так как образующийся при кристаллизации воды очень холодный и соленый рассол имеет плотность, достаточную для погружения на глубины до 1000 м.

«Этот процесс, называемый склоновой конвекцией, вентилирует промежуточный слой моря и обеспечивает относительно высокое содержание кислорода в нем. Благодаря ей, в Охотском море промежуточный слой более насыщен кислородом, чем в большинстве других морей», — напомнил Юрий Зуенко.

Уменьшение льдообразования привело к ослаблению склоновой конвекции в Охотском море и изменению вентилируемых ей горизонтов с 400–800 м до 200–400 м. На больших глубинах происходит снижение содержания кислорода — деоксигенация, средняя скорость которой в последние десятилетия оценивается в 0,06 мл/л в год.

Уменьшение содержания кислорода до величин ниже рубежа в 1 мл/л побудило ученых приступить к исследованию вопроса. Специалисты хотели выяснить, как на изменения отреагировали глубоководные обитатели моря — прежде всего, промысловые рыбы. Например, черный палтус, который обитает в слое, подверженном деоксигенации.

Для оценки содержания кислорода в промежуточном слое использовали данные наблюдений, полученные в ходе экспедиций ТИНРО в Охотском море. Распределение и плотность скоплений палтуса были рассмотрены по данным глубоководных донных траловых съемок начиная с 1963 г. Несмотря на явную тенденцию к снижению содержания кислорода на глубинах свыше 400 м, однонаправленной тенденции изменения положения основных скоплений палтуса (глубины его максимальных концентраций) не прослеживается, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

К возможным последствиям деоксигенации промежуточных вод Охотского моря можно отнести лишь смещение преднерестовых скоплений палтуса с глубин 900–1000 м и более, где они наблюдались в 1980-е гг., на изобаты 700–900 м. Причем это наблюдается и в Западно-Камчатской, и в Восточно-Сахалинской промысловых подзонах.

«Судя по полученным результатам, деоксигенация оказывает влияние на распределение черного палтуса только на нижней периферии батиметрического диапазона его обитания, где содержание кислорода наиболее мало, — подчеркнул Юрий Зуенко. — Основная часть популяции палтуса обитает выше по склону, где содержание кислорода больше, поэтому начавшееся его уменьшение пока не привело к заметным последствиям. А наблюдаемое перераспределение нерестовых скоплений палтуса на меньшие глубины полностью компенсирует снижение содержания кислорода».

По данным ТИНРО, в последние два десятилетия в Охотском море ежегодно добывалось от 8 тыс. до 11 тыс. тонн черного палтуса, запас этого вида находится на относительно низком уровне. Основную роль в этом, по мнению специалистов филиала, сыграли как излишняя промысловая нагрузка в период конца 70-х, затем конца 90-х гг., так и недостаточное воспроизводство — за последние три десятилетия в море не появилось ни одного высокоурожайного поколения черного палтуса. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал стратегию долговременной эксплуатации палтусов для сохранения запасов.

Период слабого воспроизводства совпал с изменением условий в среде обитания палтуса — ростом температуры, ослаблением циклонического круговорота вод и деоксигенацией.

Однако пока что нет оснований предполагать негативное влияние деоксигенации на воспроизводство палтуса, резюмировали в ТИНРО. Специалисты добавили, что для уверенного суждения следует изучить данные о динамике плодовитости этой рыбы или других репродуктивных показателей.

Весьма вероятно, что связанные с климатическими изменениями вариации других факторов среды, как, например, ослабление циркуляции вод Охотского моря и, соответственно, разноса икры и личинок из районов нереста, оказывают более значимое воздействие на воспроизводство и состояние запасов этого вида, считает Юрий Зуенко.

Графики предоставлены пресс-службой Тихоокеанского филиала ВНИРО.

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