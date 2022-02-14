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Черные палтусы, добытые на Дальнем Востоке. Фото предоставлено РК «Восток-1»

Черному палтусу пока легко дышится

В Тихоокеанском филиале ВНИРО рассказали, как климатические изменения влияют на популяцию черного палтуса в Охотском море. Пока уменьшение содержания кислорода в воде не привело к заметным последствиям для этой рыбы.

Заведующий лабораторией промысловой океанографии Юрий Зуенко обратил внимание: в Охотском море в последние десятилетия наблюдается тенденция к потеплению и уменьшению ледовитости. С 2004 г. ледовитость моря была ниже нормы. Ученый отметил, что льдообразование обеспечивает вентиляцию толщи вод, так как образующийся при кристаллизации воды очень холодный и соленый рассол имеет плотность, достаточную для погружения на глубины до 1000 м.

«Этот процесс, называемый склоновой конвекцией, вентилирует промежуточный слой моря и обеспечивает относительно высокое содержание кислорода в нем. Благодаря ей, в Охотском море промежуточный слой более насыщен кислородом, чем в большинстве других морей», — напомнил Юрий Зуенко.

Уменьшение льдообразования привело к ослаблению склоновой конвекции в Охотском море и изменению вентилируемых ей горизонтов с 400–800 м до 200–400 м. На больших глубинах происходит снижение содержания кислорода — деоксигенация, средняя скорость которой в последние десятилетия оценивается в 0,06 мл/л в год.

Межгодовые изменения содержания растворенного кислорода на глубинах 300, 500 и 800–1000 м в северной части Охотского моря (50–55 град. с.ш. 150–155 град. в.д.) в апреле–мае, мл/л. Пунктиром показаны линейные тренды для последнего десятилетия

Уменьшение содержания кислорода до величин ниже рубежа в 1 мл/л побудило ученых приступить к исследованию вопроса. Специалисты хотели выяснить, как на изменения отреагировали глубоководные обитатели моря — прежде всего, промысловые рыбы. Например, черный палтус, который обитает в слое, подверженном деоксигенации.

Для оценки содержания кислорода в промежуточном слое использовали данные наблюдений, полученные в ходе экспедиций ТИНРО в Охотском море. Распределение и плотность скоплений палтуса были рассмотрены по данным глубоководных донных траловых съемок начиная с 1963 г. Несмотря на явную тенденцию к снижению содержания кислорода на глубинах свыше 400 м, однонаправленной тенденции изменения положения основных скоплений палтуса (глубины его максимальных концентраций) не прослеживается, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

К возможным последствиям деоксигенации промежуточных вод Охотского моря можно отнести лишь смещение преднерестовых скоплений палтуса с глубин 900–1000 м и более, где они наблюдались в 1980-е гг., на изобаты 700–900 м. Причем это наблюдается и в Западно-Камчатской, и в Восточно-Сахалинской промысловых подзонах.

Среднедекадные профили содержания растворенного кислорода на станциях с глубиной более 500 м в южной (52–55 град. с.ш. 152–155 град. в.д.) и северной (55–58 град. с.ш. 152–155 град. в.д.) частях нерестилища черного палтуса на континентальном склоне Камчатки

«Судя по полученным результатам, деоксигенация оказывает влияние на распределение черного палтуса только на нижней периферии батиметрического диапазона его обитания, где содержание кислорода наиболее мало, — подчеркнул Юрий Зуенко. — Основная часть популяции палтуса обитает выше по склону, где содержание кислорода больше, поэтому начавшееся его уменьшение пока не привело к заметным последствиям. А наблюдаемое перераспределение нерестовых скоплений палтуса на меньшие глубины полностью компенсирует снижение содержания кислорода».

По данным ТИНРО, в последние два десятилетия в Охотском море ежегодно добывалось от 8 тыс. до 11 тыс. тонн черного палтуса, запас этого вида находится на относительно низком уровне. Основную роль в этом, по мнению специалистов филиала, сыграли как излишняя промысловая нагрузка в период конца 70-х, затем конца 90-х гг., так и недостаточное воспроизводство — за последние три десятилетия в море не появилось ни одного высокоурожайного поколения черного палтуса. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал стратегию долговременной эксплуатации палтусов для сохранения запасов.

Период слабого воспроизводства совпал с изменением условий в среде обитания палтуса — ростом температуры, ослаблением циклонического круговорота вод и деоксигенацией.

Однако пока что нет оснований предполагать негативное влияние деоксигенации на воспроизводство палтуса, резюмировали в ТИНРО. Специалисты добавили, что для уверенного суждения следует изучить данные о динамике плодовитости этой рыбы или других репродуктивных показателей.

Весьма вероятно, что связанные с климатическими изменениями вариации других факторов среды, как, например, ослабление циркуляции вод Охотского моря и, соответственно, разноса икры и личинок из районов нереста, оказывают более значимое воздействие на воспроизводство и состояние запасов этого вида, считает Юрий Зуенко.

Графики предоставлены пресс-службой Тихоокеанского филиала ВНИРО.

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