Водоемы исследуют современной техникой

Специалисты академической и отраслевой науки планируют реализовать масштабный проект «Химера». Это комплексный мониторинг водных экосистем России с помощью беспилотников, надводных и подводных аппаратов, технологий искусственного интеллекта.

Над «Химерой» работают Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО и Астраханский государственный технический университет.

Проект будет реализовываться в 2022 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, предполагается экологический мониторинг, оценка водных биоресурсов и выполнение других задач.

«Химеру» обсудили на круглом столе в АГТУ. Представители академической и отраслевой науки также рассмотрели перспективные совместные разработки, например, роботизированные комплексы «Севрюга» и «Берш».

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