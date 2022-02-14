Подготовку кадров для рыбной отрасли обсудят на форуме Fishery Skills

С 5 по 7 апреля в нашей стране пройдет международный образовательный форум рыбохозяйственного комплекса Fishery Skills. Его организаторами выступят Росрыболовство и «Ворлдскиллс Россия».

Решение провести в РФ первый международный образовательный форум рыбохозяйственного комплекса Fishery Skills принято на встрече представителей Росрыболовства и Агентства развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»). Мероприятие будет организовано с 5 по 7 апреля в онлайн-формате, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Основной темой форума заявлено развитие международного взаимодействия образования и бизнеса в вопросах подготовки кадров для рыбной отрасли. К участию в многостороннем диалоге приглашены представители органов власти, образовательных организаций, движения WorldSkills и деловых кругов КНР, Японии, Южной Кореи, Германии, Турции, Марокко, Норвегии, Исландии, Финляндии, Израиля, Дании и других стран.

В Росрыболовстве рассчитывают, что форум позволит укрепить престиж отраслевого образования на мировом уровне. «Ключевым итогом форума Fishery Skills я вижу создание международного экспертного сообщества из представителей бизнеса, государственных и образовательных организаций рыбохозяйственного комплекса. Кроме того, форум может дать импульс для дальнейших стажировок для студентов и ученых в разных странах и участия в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс», — заявил замглавы ведомства Василий Соколов.

Форум станет стартом к проведению чемпионатных мероприятий и обучения, а также внедрению в подготовку кадров практико-ориентированных программ, отметили в «Ворлдскиллс Россия».

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