Общественный совет обратится к цифровизации в рыболовстве

Правительство запланировало оснащение половины рыбопромысловых судов к 2030 г. электронными весами и камерами. Общественный совет при Росрыболовстве решил детально рассмотреть практическую реализацию этой идеи.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству решил дополнить план работы на 2022 г. Об этом говорится в протоколе заседания, состоявшегося 3 февраля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, совет обратится к вопросу об оснащении рыбопромыслового флота электронными весами и камерами с передачей информации в режиме реального времени.

Напомним, что правительство в декабре утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 г.

Предусматривается, что в 2030 г. необходимо полностью обеспечить покрытие мониторинга рыбопромысловой деятельности в режиме, приближенном к реальному времени.

50% промысловых судов к этому времени должны быть оборудованы электронными весами и камерами с передачей информации в режиме реального времени.

Цифровизация в отрасли — позитивная тенденция, но инициатива должна быть проработана, комментировали в ВАРПЭ.

Планы по оснащению флота можно обсудить с приглашением Росрыболовства, отметил на заседании общественного совета его председатель, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Ведомство могло бы представить информацию по поводу того, какие типы судов, с его точки зрения, подлежат оснащению электронными весами и камерами, по видам и техническим характеристикам оборудования, по процедурам государственного администрирования передачи видеоинформации в режиме реального времени, перечислил Герман Зверев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews