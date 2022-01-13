ВАРПЭ предлагает тщательно подойти к вопросам цифровизации отрасли

План правительства предусматривает оснащение половины рыбопромыслового флота к 2030 г. электронными весами и камерами передачи информации в режиме реального времени. Цифровизация — позитивная тенденция, но надо тщательно разобраться с типами судов для такого оснащения, отметили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Правительство в декабре утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации отраслей АПК и рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г.

Предусматривается, что в 2030 г. необходимо полностью обеспечить покрытие мониторинга рыбопромысловой деятельности в режиме, приближенном к реальному времени.

50% промысловых судов к этому времени должны быть оборудованы электронными весами и камерами с передачей информации в режиме реального времени.

Планы по цифровизации в отрасли прокомментировали в ВАРПЭ. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что необходимо тщательно разобраться с типами промысловых судов, подлежащих обязательному оборудованию электронными весами и камерами.

«Общее количество рыбопромысловых судов включает в том числе малотоннажные и маломерные суда, оснащение которых электронными весами невозможно из-за размера судна и его конструктивных особенностей. Думаю, что речь может идти исключительно о крупнотоннажных судах и некоторых типах среднетоннажных судов. На мой взгляд, не совсем понятен и критерий стопроцентного покрытия мониторинга рыбопромысловой деятельности», — заявил руководитель объединения.

По словам Германа Зверева, ассоциация поддерживает цифровизацию рыбной отрасли, однако любая правильная инициатива должна быть проработана. Так, ВАРПЭ последовательно выступает за внедрение в России электронного промыслового журнала, но предлагает с умом использовать этот инструмент, рассказали Fishnews в пресс-службе объединения.

«Сейчас законопроект о введении ЭПЖ не в полной степени учитывает специфику прибрежного рыболовства, так как распространяется и на суда с главным двигателем мощностью менее 55 кВт и валовой вместимостью менее 80 тонн, которые ранее добровольно установили технические системы контроля для передачи данных о местоположении. Важно, чтобы правильная идея реализовывалась правильно», — подчеркнул Герман Зверев.

О проблеме обязательного использования ЭПЖ для небольшого флота заявили и другие ассоциации.

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