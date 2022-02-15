Электронный сертификат облегчит проверку легальности российских уловов

Россия и Южная Корея договорились о пилотном проекте по электронной сертификации законности происхождения российской продукции из водных биоресурсов. Это должно облегчить проверку легальности уловов, отмечают в ЦСМС.

По итогам 31-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству страны договорились опробовать электронный документооборот в сфере подтверждения законности вылова.

Согласно договоренностям, Росрыболовство обновит форму сертификата и модернизирует свои электронные ресурсы для проверки законности происхождения ввозимых на территорию Кореи российских уловов.

При выпуске электронного сертификата законности вылова нового образца будет использоваться электронная цифровая подпись, а для автоматизации его проверки и защиты от подделки документ будет дополнен QR-кодом. Техническую реализацию новой версии электронного сертификата будет осуществлять Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Новая форма сертификата станет первым шагом для перехода на электронный документооборот и начала использования цифровой услуги, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Задача цифровизации — снижение трудоемкости процесса оформления сертификата, облегчение проверки законности вылова российской продукции водного промысла. После тестирования разработанного решения будет осуществлено тиражирование успешного опыта», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

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