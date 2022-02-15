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В этом году в состязаниях примет участие много женщин и девушек. Фото с «Сахалинского льда — 2021» предоставлено областным агентством по рыболовству

Рыболовы активно регистрируются на «Сахалинский лед»

На участие в соревнованиях по любительской рыбалке «Сахалинский лед» подали заявки уже 87 команд. Знаменитый фестиваль пройдет 26 февраля на традиционном месте — в устье реки Найба.

Подать заявку можно на сайте «Сахалинского льда» — sakhice.ru. Регистрация там заканчивается 25 февраля в 19:00 по местному времени. Также перед состязаниями 26 февраля будет проводиться регистрация команд на месте — с 7:30 до 9:30.

«Из заявившихся 87 команд большинство — заядлые рыбаки, которые традиционно собираются на лед своими коллективами, семьями, — рассказала Fishnews одна из организаторов фестиваля Любовь Стримжа. — Очень много корпоративных команд, которые представляют конкретные организации. Это и строители, и банкиры, есть и чиновники из правительства Сахалинской области, депутаты региональной Думы, есть ветеринары, сотрудники хлебокомбинатов, портовики — много-много всех. С удовольствием присоединяются новые организации».

Поступают звонки с вопросами, многие собираются зарегистрироваться позже. «У людей есть возможность не торопиться и до 25-го числа спокойно внести в списки свою команду», — обратила внимание Любовь Стримжа.

Она добавила, что очень много женских команд и команд, возглавляемых женщинами. «В этом году девушки действительно покажут, что они крутые рыбачки, это приятно», — отметила собеседница Fishnews.

Нынешние соревнования «Сахалинский лед» пройдут уже в 11-й раз. Готовится яркая программа. В частности, состоится «Лига чемпионов», в которой примут участие лидеры «рыбацких биатлонов» прошлых лет.

Победители получат ценные призы, главной наградой станет квадроцикл. Предусмотрены поощрения для лучших групп поддержки и другие сюрпризы для участников.

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером «Сахалинского льда». Почитать о предыдущих состязаниях можно в нашем специальном репортаже.

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