Нулевой НДС по ремонту судов предлагают опробовать на Дальнем Востоке

Минпромторг прорабатывает возможность протестировать обнуление НДС при ремонте судов на Дальнем Востоке. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предложил распространить стимулы и на арктические регионы.

Тема судоремонта обсуждалась на круглом столе «Формирование инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа», сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, проводивший встречу, задал вопрос о поддержке отрасли через льготы по налогу на добавленную стоимость.

Работу по обнулению НДС для всей страны поддерживает Минтранс, Минвостокразвития, Министерство промышленности и торговли, проинформировал директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Виталий Хоценко.

Однако в связи с позицией финансового блока идея была переформатирована. Теперь с Минвостокразвития прорабатывается запуск в пилотном режиме преференции для Дальнего Востока, рассказал представитель Минпромторга.

В Министерстве промышленности и торговли рассчитывают, что обнуление ставки НДС поможет сделать судоремонт на отечественных верфях привлекательней.

Константин Долгов, представляющий в Совете Федерации Мурманскую область, предложил также попробовать распространить льготный режим на Арктический регион. «Я знаю, что и на Дальнем Востоке, и в Северном бассейне очень активно ждут такой поддержки. Уверен, что здесь выложатся по максимуму предприятия соответствующие», — сказал сенатор.

Напомним, что осенью президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возможности установления ставки НДС в размере 0% «при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота».

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