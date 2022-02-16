Новости
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин ДОЛГОВ провел круглый стол «Формирование инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа». Фото пресс-службы СФ

Нулевой НДС по ремонту судов предлагают опробовать на Дальнем Востоке

Минпромторг прорабатывает возможность протестировать обнуление НДС при ремонте судов на Дальнем Востоке. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предложил распространить стимулы и на арктические регионы.

Тема судоремонта обсуждалась на круглом столе «Формирование инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа», сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, проводивший встречу, задал вопрос о поддержке отрасли через льготы по налогу на добавленную стоимость.

Работу по обнулению НДС для всей страны поддерживает Минтранс, Минвостокразвития, Министерство промышленности и торговли, проинформировал директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Виталий Хоценко.

Однако в связи с позицией финансового блока идея была переформатирована. Теперь с Минвостокразвития прорабатывается запуск в пилотном режиме преференции для Дальнего Востока, рассказал представитель Минпромторга.

В Министерстве промышленности и торговли рассчитывают, что обнуление ставки НДС поможет сделать судоремонт на отечественных верфях привлекательней.

Константин Долгов, представляющий в Совете Федерации Мурманскую область, предложил также попробовать распространить льготный режим на Арктический регион. «Я знаю, что и на Дальнем Востоке, и в Северном бассейне очень активно ждут такой поддержки. Уверен, что здесь выложатся по максимуму предприятия соответствующие», — сказал сенатор.

Напомним, что осенью президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возможности установления ставки НДС в размере 0% «при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин ДОЛГОВ провел круглый стол «Формирование инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа». Фото пресс-службы СФ
  • Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин ДОЛГОВ. Фото пресс-службы СФ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востокмурманскправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Все материалы

    Интервью

    Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

    Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

    Олег КАРПОВ

    Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

    Валерий КОРКО

    Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

    Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

    Председатель НО «Рыбный Союз»

    Александр ПАНИН

    Сначала эффективность, потом внедрение, а не наоборот

    Все материалы

    Крупным планом

    Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

    Отрасль многочисленных экспериментов

    Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

    Уникальные решения на каждый день

    На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

    «Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

    Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

    Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

    События

    Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

    «Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.