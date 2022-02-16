Чтобы краб не стоял: ассоциации просят ускорить оформление поставок

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока предложил сократить регламентные сроки выписки сертификатов происхождения для поставок в страны АТР. Также отраслевые объединения считают важным расширить число теруправлений для оформления таких документов.

Обращение по вопросам оптимизации получения сертификатов для экспорта Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Напомним, что сертификаты, подтверждающие законность происхождения уловов, используются при поставках в Южную Корею, Японию, Китай. Такой механизм был предусмотрен по двусторонним межправительственным соглашениям для борьбы с ННН-промыслом.

На оформление сертификатов при поставках в Республику Корея уполномочено Приморское теруправление Росрыболовства, на рассмотрение заявления от экспортеров по законодательству отводится не более 15 рабочих дней.

Для отправки в КНР и Японию сертификаты можно оформить через несколько дальневосточных территориальных управлений Росрыболовства, предельный срок рассмотрения документов — 15 календарных дней.

По сложившейся практике, все поставки живой продукции осуществляются через Приморское теруправление Росрыболовства.

В территориальном управлении была положительная практика выдачи сертификатов не позже рабочего дня после получения от заявителя полного пакета документов. Однако в этом году компании, экспортирующие живые морепродукты, столкнулись с тем, что заявки находятся на рассмотрении более пяти дней, отмечено в обращении.

Такой срок укладывается в регламентный, и с юридической точки зрения нарушения нет, однако для живой продукции очень важна оперативность оформления.

В связи с этим Координационный совет предложил Росрыболовству инициировать внесение изменений, позволяющих оптимизировать процесс. Необходимо установить единый предельный срок принятия решения о выдаче сертификата или отказа в выдаче не более двух рабочих дней.

Практика показала, что вполне возможно выдавать сертификат на следующий день, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Также совет предложил предусмотреть в правовой базе возможность получать сертификат происхождения для поставок в Республику Корея во всех территориальных управлениях Росрыболовства.

До внесения изменений главы отраслевых объединений попросили руководителя Росрыболовства содействовать возобновлению практики оперативной выдачи сертификатов Приморским теруправлением.

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