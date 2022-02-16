Исландия может отказаться от добычи китов

Сейчас китовая квота Исландии позволяет до 2023 г. ежегодно добывать 217 малых полосатиков и 209 финвалов. Однако за последние три года китобои республики добыли лишь одно животное, а сам лимит может быть не продлен.

В начале февраля министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Исландии Свандис Сваварсдоттир со страниц газеты и новостного сайта «Моргунбладид» заявила, что не видит для страны причин рисковать, продолжая вести китобойный промысел. По словам чиновницы, он не приносит никакой экономической выгоды, на продукт практически нет спроса.

Однако затем 80-летний исполнительный директор Hvalur — последней исландской китобойной компании — Кристьян Лофтссон рассказал тому же СМИ, что пока не готов отказаться от своих судов и «пойти на дно», не дав политический бой. Это может даже привести к расколу трехпартийной коалиции, управляющей республикой с 2017 г., отмечает издание Animals 24-7.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Исландия — одна из немногих стран, которые продолжают коммерческий китобойный промысел, несмотря на мораторий. Когда Япония — крупнейший рынок сбыта китового мяса — в 2019 г. отменила свой 30-летний запрет на добычу китов, прибыльность исландского промысла резко снизилась.

Защитники животных уже приветствовали решение исландских властей. По мнению «зеленых», убийство находящихся под угрозой исчезновения финвалов (сельдяных китов) — не что иное, как экоцид. Также экологи указывают на важную роль, которую киты играют в борьбе с изменением климата (эти животные накапливают углерод в телах).

Согласно решению Международной китобойной комиссии, китов можно добывать только в режиме аборигенного промысла, как это происходит в Канаде, США, Дании и России.

По информации Plant Based News, Исландия является членом МКК с 1949 г., однако после введения в 1986 г. международного моратория на коммерческий промысел рыбаки республики добыли более 1700 китов. В период же действия нынешней квоты — с 2019 по 2023 гг. — исландские китобои убили только одного малого полосатика в 2021 г.

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