Главы России и Бразилии подчеркнули важность рыбной торговли

Президент Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонаро отметили важность увеличения числа предприятий, экспортирующих рыбопродукцию на рынки обеих стран. Для этой цели продолжат взаимодействие надзорные органы.

Глава государства Владимир Путин 16 февраля провел в Москве переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. По итогам встречи на сайте Кремля опубликовано совместное заявление, сообщает корреспондент Fishnews.

Президенты приветствовали динамичное развитие двустороннего сотрудничества — в частности, в области сельского хозяйства, защиты окружающей среды, науки и технологий.

Главы государств также приветствовали выход двусторонней торговли на допандемийный уровень. Лидеры России и Бразилии вновь подтвердили взаимную заинтересованность в расширении и диверсификации номенклатуры торговли между двумя странами за счет увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью, а также экономического сотрудничества.

«Была отмечена необходимость продолжения сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия надзорных органов России и Бразилии в целях расширения доступа на рынки двух стран, в том числе за счет увеличения числа аттестованных предприятий, экспортирующих продукцию животного и растительного происхождения, а также рыбопродукцию», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце октября Россельхознадзор попросил бразильских коллег расширить перечень предприятий, имеющих право экспортировать в республику рыбопродукцию из РФ. Бразильская сторона тоже выразила заинтересованность в увеличении списка аттестованных на поставки в Россию предприятий.

Пока объемы поставок российской продукции из водных биоресурсов в Бразилию скромные. В 2020-2021 гг. эта категория товаров не отправлялась, в январе нынешнего года было поставлено 23,8 тонны мороженого минтая на 26,6 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе центра «Агроэкспорт».

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