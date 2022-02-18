Камчатка делает ставку на судоремонт

Власти Камчатки одним из ключевых направлений развития промышленности в регионе называют возрождение судоремонта. Якорным проектом судоремонтного кластера должен стать проект группы «Норебо», отметили в краевом правительстве.

Камчатский край делает ключевую ставку на возрождение судоремонтной отрасли, заявила зампред правительства региона Юлия Морозова на круглом столе, проводившемся в Совете Федерации по развитию промышленности Дальнего Востока.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представительница краевых властей напомнила о составе рыбопромыслового флота Камчатки. При этом менее 10% камчатских судов ремонтируется в крае — остальные уходят либо в другие регионы ДФО, либо — чаще всего — обращаются к услугам предприятий других стран АТР.

«В конце прошлого года, в декабре, было принято решение о начале создания судоремонтного кластера в Камчатском крае, и якорным проектом в рамках такого судоремонтного кластера станет проект группы компаний «Норебо», — рассказала Юлия Морозова.

Она подчеркнула, что для развития судоремонта очень важно обеспечение отрасли кадрами — и со средним, и с высшим профессиональным образованием. Здесь помогла бы федеральная поддержка в выделении большего числа бюджетных мест в вузе, а также в приобретении оборудования для практики учащихся в средних профессиональных образовательных организациях.

Напомним, что в декабре холдинг «Норебо» сообщил, что приступил к реализации проектов по созданию и развитию портовой инфраструктуры и базы по ремонту и техобслуживанию морского флота на Камчатке. Первый этаппланируется завершить до 2024 г., второй — до 2027 г.

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