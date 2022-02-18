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Административные барьеры не знают границ

Административные барьеры не знают границ

Наднациональное регулирование не должно создавать барьеры для бизнеса на территории ЕАЭС, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Решение таких вопросов, как содержание в рыбе мышьяка, паразитов или глазури, нельзя затягивать на годы.

Возможности международного сотрудничества в рыбной отрасли на пространстве ЕАЭС обсуждались в рамках круглого стола, организованного 17 февраля на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил значимость роли, которую ЕЭК играет в процессах развития межстрановой интеграции и формирования единой нормативной базы, касающейся в том числе и рыбного хозяйства.

«При этом крайне важно, чтобы принимаемые решения были максимально выверенными, работоспособными и нацеленными именно на развитие, а не на создание дополнительных административных барьеров или ограничений», — подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

Он напомнил, что в договоре о ЕАЭС одним из основных принципов техрегулирования названо отсутствие избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности. На практике далеко не все нормативы и регламенты ЕАЭС соответствуют этому принципу, что приводит к юридическим коллизиям и затрудняет работу предприятий рыбохозяйственного комплекса, особенно если речь идет об операциях, связанных с импортом или экспортом рыбопродукции.

В качестве примера Александр Панин привел проблему нормирования мышьяка в рыбной продукции, которая из национальных стандартов в свое время просочилась и в техрегламенты ЕАЭС. «Есть понимание, что в регулировании мышьяка мы выбиваемся из международных норм и подходов. Нормирование мышьяка органического необходимо отменять и переходить к нормированию неорганического мышьяка. Есть и понимание, что эта проблема является избыточным административным барьером. Тем не менее вопрос двигается с огромным трудом», — обратил внимание председатель Рыбного союза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решения опять-таки на уровне всех пяти стран — членов ЕАЭС требует вопрос с допустимым количеством ледяной глазури на рыбной продукции. Действующие нормы глазирования не учитывают особенности, например, таких категорий продукции, как блочная заморозка. Сложности с реализацией рыбной продукции создает и формулировка требований по видимым паразитам.

«Речь идет о нежизнеспособных, а значит, не опасных для здоровья паразитах. Данная норма перенесена практически без изменения из директив ЕС и призвана защитить эстетические чувства потребителей. К безопасности рыбной продукции эта норма отношения не имеет», — уточнил Александр Панин.

По его словам, противоположный пример, когда с выпуском документа спешить не стоит, — это разработка перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается предоставлением документа об оценке соответствия. К проекту документа, который проходит согласование и доработку, есть претензии и у таможенных органов, и у бизнес-собщества.

«На наш взгляд, нет никакой срочности в принятии обсуждаемого перечня продукции, — отметил глава Рыбного союза. — Принятие недоработанного документа приведет лишь к очередной коллизии и никак не улучшит правовую определенность при прохождении таможенных процедур при импорте рыбной продукции».

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Fishnews

  • Административные барьеры не знают границ
  • Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН
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