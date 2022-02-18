Административные барьеры не знают границ

Наднациональное регулирование не должно создавать барьеры для бизнеса на территории ЕАЭС, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Решение таких вопросов, как содержание в рыбе мышьяка, паразитов или глазури, нельзя затягивать на годы.

Возможности международного сотрудничества в рыбной отрасли на пространстве ЕАЭС обсуждались в рамках круглого стола, организованного 17 февраля на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил значимость роли, которую ЕЭК играет в процессах развития межстрановой интеграции и формирования единой нормативной базы, касающейся в том числе и рыбного хозяйства.

«При этом крайне важно, чтобы принимаемые решения были максимально выверенными, работоспособными и нацеленными именно на развитие, а не на создание дополнительных административных барьеров или ограничений», — подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

Он напомнил, что в договоре о ЕАЭС одним из основных принципов техрегулирования названо отсутствие избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности. На практике далеко не все нормативы и регламенты ЕАЭС соответствуют этому принципу, что приводит к юридическим коллизиям и затрудняет работу предприятий рыбохозяйственного комплекса, особенно если речь идет об операциях, связанных с импортом или экспортом рыбопродукции.

В качестве примера Александр Панин привел проблему нормирования мышьяка в рыбной продукции, которая из национальных стандартов в свое время просочилась и в техрегламенты ЕАЭС. «Есть понимание, что в регулировании мышьяка мы выбиваемся из международных норм и подходов. Нормирование мышьяка органического необходимо отменять и переходить к нормированию неорганического мышьяка. Есть и понимание, что эта проблема является избыточным административным барьером. Тем не менее вопрос двигается с огромным трудом», — обратил внимание председатель Рыбного союза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решения опять-таки на уровне всех пяти стран — членов ЕАЭС требует вопрос с допустимым количеством ледяной глазури на рыбной продукции. Действующие нормы глазирования не учитывают особенности, например, таких категорий продукции, как блочная заморозка. Сложности с реализацией рыбной продукции создает и формулировка требований по видимым паразитам.

«Речь идет о нежизнеспособных, а значит, не опасных для здоровья паразитах. Данная норма перенесена практически без изменения из директив ЕС и призвана защитить эстетические чувства потребителей. К безопасности рыбной продукции эта норма отношения не имеет», — уточнил Александр Панин.

По его словам, противоположный пример, когда с выпуском документа спешить не стоит, — это разработка перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается предоставлением документа об оценке соответствия. К проекту документа, который проходит согласование и доработку, есть претензии и у таможенных органов, и у бизнес-собщества.

«На наш взгляд, нет никакой срочности в принятии обсуждаемого перечня продукции, — отметил глава Рыбного союза. — Принятие недоработанного документа приведет лишь к очередной коллизии и никак не улучшит правовую определенность при прохождении таможенных процедур при импорте рыбной продукции».

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