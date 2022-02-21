«Сахалинский лед — 2022» сделают особенно вкусным

Продолжается регистрация на соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед», которые пройдут 26 февраля на реке Найба. На фестивале будет работать гастробар с европейской и корейской кухней, а также мастер-классами от шеф-поваров.

Нынешний «Сахалинский лед» состоится уже в 11-й раз. Победители получат ценные призы, главным станет квадроцикл. Предусмотрены поощрения для лучших групп поддержки и другие сюрпризы для участников.

Подать заявку можно на сайте «Сахалинского льда» — sakhice.ru. Регистрация там заканчивается 25 февраля в 19:00 по местному времени. Также перед состязаниями 26 февраля будет проводиться регистрация команд на месте — с 7:30 до 9:30.

По данным организаторов, уже зарегистрировалось 134 обычных команды и 17 — из людей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что участников будет еще больше.

В этот раз на «Сахалинском льду» откроется гастробар. «Две организации представят европейскую и корейскую кухню. Будут горячие пельмени по-восточному, салаты, жареная рыбка, бутерброды, сэндвичи, глинтвейн, соки, таежный чай», — рассказала Fishnews одна из организаторов соревнований Любовь Стримжа.

Она добавила, что региональное министерство туризма организует мастер-классы от шеф-поваров сахалинских ресторанов. В зоне гастробара установят специальную большую палатку — там разными способами будут готовить рыбу в рамках фестиваля наваги, который сейчас проходит на островах. Мастер-классы повторят три раза, чтобы посмотреть могли все желающие.

Предусмотрена в программе «Сахалинского льда» и бесплатная солдатская каша. «Гречневая, с тушенкой. В прошлом году 700 порций разлетелись быстро, поэтому рассчитываем, что ее будет не меньшее количество», — отметила Любовь Стримжа.

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером «Сахалинского льда». Почитать о предыдущих состязаниях можно в нашем специальном репортаже.

Больше новостей — в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews