Ученые рассказали о новых объектах промысла

Сырьевую базу рыболовства в подзоне Приморье должны пополнить панопа и зирфея. Это представители экологической группы глубокозарывающихся двустворчатых моллюсков (гуидаков).

Федеральное агентство по рыболовству выставило на торги доли квот вылова панопы и зирфеи в подзоне Приморье. Аукцион планируется провести в марте. Победители получат право добывать этих моллюсков в течение 15 лет.

Панопа и зирфея — новые для промысла объекты. В список видов водных биоресурсов для промышленного рыболовства этих моллюсков включили в 2020 г.

«Согласно результатам исследований, панопа и зирфея широко распространены в прибрежных водах Приморского края, однако основные поселения этих видов сосредоточены в заливе Петра Великого на глубинах от 10 до 20 метров», — рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Добывать новые объекты возможно водолазным способом с маломерных судов с использованием специального оборудования для локального гидроразмыва, отметили специалисты.

Общий допустимый улов панопы в подзоне Приморье на 2021 г. составлял 0,01 тыс. тонн, зирфеи — 0,02 тыс. тонн Такие же объемы были определены на нынешний год.

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