Новости
Панопа японская. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Панопа, зирфея и краб Карского моря ждут покупателей

Федеральное агентство по рыболовству назначило на март торги по продаже долей квот для промысла в Дальневосточном, Северном бассейнах и районах действия международных договоров. Предлагаются в том числе новые для промысла объекты.

Росрыболовство планирует провести большой аукцион по продаже долей квот для промышленного лова. Прием заявок на участие стартует 18 февраля и завершится 21 марта. Сами торги будут проводиться в Москве в течение трех дней - с 28 по 30 марта. Всего на аукцион выставили 64 лота, сообщает корреспондент Fishnews.

Новые горизонты рыболовства

Для промысла предложены в том числе и новые объекты. Так, на торги выставлены доли квот добычи моллюсков панопы и зирфеи в подзоне Приморье. Начальная цена на доли панопы в 7,143% и 7,141% составляет 214 рублей, на долю зирфеи в 7,143% - 429 рублей, на долю 7,141% - 428 рублей.

Также в промысел вводится краб-стригун опилио Карского моря. Предлагается два лота - доли квот добычи этого объекта по 50% каждая. Стартовая цена - более 253 млн рублей.

Вернется Росрыболовство к продаже долей квот добычи минтая в Чукотском море: планируется продать 16 долей квот по 2,778% каждая.

С победителями по этим лотам будут заключены договоры на 15 лет.

Что еще на торгах

Участники торгов могут приобрести права на вылов и других объектов - трубачей в Западно-Сахалинской подзоне, палтусов в Северо-Курильской зоне, минтая в Петропавловско-Командорской подзоне и Чукотской зоне, камбал в Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской подзонах, командорского кальмара в Южно- и Северо-Курильской зонах, гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне, терпугов в Карагинской подзоне, трески в подзоне Приморье, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Предложены также доли квот для промысла в районах действия международных договоров - трески и пикши в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, лемонемы в зоне Японии.

По всем этим лотам договоры с победителями будут заключены на период до конца 2033 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: кальмаркрабкреветкамоскваросрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Председатель НО «Рыбный Союз»

Александр ПАНИН

Сначала эффективность, потом внедрение, а не наоборот

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.