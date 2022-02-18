Панопа, зирфея и краб Карского моря ждут покупателей

Федеральное агентство по рыболовству назначило на март торги по продаже долей квот для промысла в Дальневосточном, Северном бассейнах и районах действия международных договоров. Предлагаются в том числе новые для промысла объекты.

Росрыболовство планирует провести большой аукцион по продаже долей квот для промышленного лова. Прием заявок на участие стартует 18 февраля и завершится 21 марта. Сами торги будут проводиться в Москве в течение трех дней - с 28 по 30 марта. Всего на аукцион выставили 64 лота, сообщает корреспондент Fishnews.

Новые горизонты рыболовства

Для промысла предложены в том числе и новые объекты. Так, на торги выставлены доли квот добычи моллюсков панопы и зирфеи в подзоне Приморье. Начальная цена на доли панопы в 7,143% и 7,141% составляет 214 рублей, на долю зирфеи в 7,143% - 429 рублей, на долю 7,141% - 428 рублей.

Также в промысел вводится краб-стригун опилио Карского моря. Предлагается два лота - доли квот добычи этого объекта по 50% каждая. Стартовая цена - более 253 млн рублей.

Вернется Росрыболовство к продаже долей квот добычи минтая в Чукотском море: планируется продать 16 долей квот по 2,778% каждая.

С победителями по этим лотам будут заключены договоры на 15 лет.

Что еще на торгах

Участники торгов могут приобрести права на вылов и других объектов - трубачей в Западно-Сахалинской подзоне, палтусов в Северо-Курильской зоне, минтая в Петропавловско-Командорской подзоне и Чукотской зоне, камбал в Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской подзонах, командорского кальмара в Южно- и Северо-Курильской зонах, гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне, терпугов в Карагинской подзоне, трески в подзоне Приморье, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Предложены также доли квот для промысла в районах действия международных договоров - трески и пикши в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, лемонемы в зоне Японии.

По всем этим лотам договоры с победителями будут заключены на период до конца 2033 г.

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