Тему маркировки обещали не оставлять без внимания в Госдуме

Обсуждение темы цифровой маркировки товаров на площадке Госдумы приобретает все большую актуальность в связи с распространением системы. При этом для недорогих продуктов такие изменения приводят к удорожанию, а эффективность неочевидна, отметил председатель Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

С 1 апреля планируется начать эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров. Предприятия опасаются роста нагрузки и усложнения производственных процессов.

Рассмотрение вопросов маркировки на площадке Госдумы становится все более актуальным в связи с расширением списка товаров, которые должны сопровождаться такой меткой, считает председатель Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Теперь эта тематика коснулась и рыбной промышленности, отметил он, отвечая на вопрос Fishnews.

Депутат рассказал о реакции различных отраслей на введение цифровой маркировки. По словам Александр Демина, от отраслевых союзов поступают различные предложения в этой сфере: например, маркировать товары стоимостью свыше 1 тыс. рублей или предусмотреть для малых и средних предприятий компенсацию расходов на переоборудование.

Во многих странах есть опыт внедрения системы маркировки, но он касается в основном люксовых товаров, для которых дополнительные затраты не так сильно отразятся на общей стоимости.

Практика показывает: чем бюджетней товар, тем меньше эффективность внедрения маркировки, рассказал парламентарий. Из общения с союзом производителей напитков вырисовывается, что на переоборудование малого предприятия потребуется примерно 9 млн рублей, крупного — 80 млн рублей. Все это отражается на конечной цене для потребителей, прежде всего товаров массового спроса, заявил депутат. «В этом отношении очень спорное сейчас распространение на мясную продукцию, на рыбную продукцию, на молочную продукцию. Это такие основы потребительской корзины, которые покупает каждая семья», — считает Александр Демин.

Вызывает непонимание и то, что на каждую отрасль приходится по несколько систем, отвечающих за прослеживаемость. «Зачем нам такое большое количество систем мониторинга — вопрос. Если они плохо справляются, то, наверное, стоит одну какую-то доработать, до конца довести до ума», — сказал депутат.

Тему маркировки планируется обсуждать на площадке Госдумы. «Ближайшая у нас встреча планируется на 14 марта, где мы во всеми отраслевыми союзами, которые сейчас попадают под маркировку, обсудим вопросы, сложности, какие могут быть решения», — сообщил Александр Демин.

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