К чему приведет маркировка для рыбы — отрасль обсуждает

Совсем скоро может стартовать эксперимент по цифровой маркировке рыбы и морепродуктов. Но к проекту есть целый ряд вопросов, в том числе в плане влияния на потребительские цены, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин на встрече с руководителями ассоциаций Дальнего Востока.

В конце января Минпромторг разместил для обсуждения проект постановления о тестировании цифровой маркировки пищевой рыбной продукции. Однако к этому документу не прилагалось никаких расчетов, позволяющих сделать выводы о реальном финансово-экономическом состоянии предприятий отрасли и влиянии эксперимента на ценовую политику, обратил внимание председатель Рыбного союза Александр Панин на встрече с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Руководители объединений обсудили важные нововведения на площадке Fishnews Online.

Список товаров, которые предложено включить в пилотный проект, оказался гораздо больше, чем ожидалось. Рыбный союз подготовил справку, на какие виды продукции может распространиться эксперимент, — перечень впечатляет своей широтой. Это практически вся продукция, выпускаемся в сегменте B2C, отметил Александр Панин.

То есть сфера производства готовой продукции из рыбы, той самой глубокой переработки, которую призывает развивать государство, может столкнуться с дополнительной нагрузкой.

При оценке влияния на отрасль нужно оценивать не только прямые, но и косвенные затраты, обратил внимание руководитель Рыбного союза. Это приобретение оборудования и программного обеспечения, причем надо продумать, как встраивать всё это в уже работающие производства. Отдельные тонкости — как осуществлять маркировку при всем разнообразии продукции и упаковок.

«При этом маркировка не должна ни в коем случае стираться, не должна никак повреждаться, иначе потом она просто не считывается на кассе и продукт становится недоступным к реализации, то есть к выводу его из системы оборота», — подчеркнул председатель союза.

Маркировка повлечет дополнительные расходы на персонал, на обслуживание и ремонт оборудования. Озвучиваются также и опасения по поводу снижения динамики производства.

Отдельное внимание стоит уделить импортируемой продукции. Такие товары, по словам Александра Панина, потребуется маркировать либо у производителя за рубежом, либо на границе. Для этого создаются специальные предприятия. Справятся ли они с такой нагрузкой?

О сложностях и рисках говорят не только в рыбной, но и в других отраслях. По оценкам представителей пивной промышленности, на оборудование одного крупного предприятия потребуется порядка 60-80 млн рублей, а вместе с косвенными затратами — уже 200-250 млн рублей, рассказал Александр Панин.

Что касается рыбной промышленности, то, оценили в объединении, при введении маркировки для предложенного списка товаров из отрасли может ежегодно изыматься до 8-9 млрд рублей.

Серьезный вопрос: насколько оправданы такие расходы? Легальные участники заинтересованы в очищении рынка от фальсификата и некачественной продукции, но опыт других отраслей заставляет усомниться в эффективности системы маркировки.

Производители тех же консервов говорят, что готовы включаться в работу с маркированием, если это поможет в борьбе за качество продукции, однако, когда слышишь о таких расходах при низком результате, это не внушает оптимизма, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных ассоциаций Приморья Георгий Мартынов.

Уже есть печальный опыт, когда производители консервов, обеспечивая высокое качество продукции, не могут удержать доступную для потребителя цену. Жертвовать качеством они не готовы и вынуждены прекращать работу с этим товаром, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По его мнению, рост нагрузки будет вынуждать переработчиков отказываться от выпуска продукта в потребительской упаковке.

Никакая маркировка не поможет в борьбе с фальсифкатом и некачественной продукцией, если нет неотвратимого и жесткого наказания для тех, кто промышляет производством и реализацией таких товаров, уверен Александр Панин.

Складывается впечатление, что на отрасли в очередной раз хотят заработать, высказал мнение президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. При этом не учитывается, как нововведения скажутся на ценах и выдержит ли их потребительский спрос. Хотя на кону ни много ни мало продовольственная безопасность страны.

«Государство требует от рыбаков удешевления продукции. Нам говорят, что мы завышаем цены, хотя и это, на мой взгляд, вопрос не к рыбакам, а к ретейлу, к перепродавцам. При этом выдвигается множество идей — с электронным промжурналом, с ветправилами. Каждое из этих действий — обдуманных, необдуманных — ведет к увеличению стоимости продукции», - обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Цены на продукты стремительно растут. Это настоящая беда для россиян. Правильно было бы не гнаться за масштабами, а взять ограниченную группу товаров, по которой повышение себестоимости будет не столь травматично, и сначала отработать систему на ней. Тщательно оценить эффективность и только потом говорить о дальнейшем распространении опыта, отметили участники конференции.

Руководители ассоциаций договорились продолжить работу по важному для отрасли вопросу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews