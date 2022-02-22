Россия берет под контроль опасные хладагенты

В России вводится механизм государственного регулирования объемов ввоза, производства и применения в промышленности гидрофторуглеродов (ГФУ). Эти газы используются в том числе в холодильниках.

Постановление правительства от 18 февраля 2022 г. № 206 утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе кабмина отметили, что документ подготовлен в рамках выполнения обязательств России по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

В 2020 г. Россия приняла Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, включив ГФУ в перечень веществ, регулируемых этим международным договором. Подписанным постановлением утверждаются правовые нормы в рамках российского законодательства.

«В частности, документ определяет перечень гидрофторуглеродов, попадающих под государственный контроль. В их числе — дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан, гексафторпропан. Ежегодный объем их ввоза, производства и использования в промышленности будет постепенно сокращаться. Так, с 2022 года он не должен превышать 46,2 млн тонн, с 2024 года — 31,6 млн тонн, с 2029 года — 14,6 млн тонн, с 2034 года — 9,7 млн тонн. С 2036 года и далее этот показатель не должен превышать 7,3 млн тонн. Таким образом, потребление гидрофторуглеродов за эти годы сократится на 85%», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Гидрофторуглероды широко применяются в промышленности, например при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, ингаляторов. «В то же время они наносят урон климату планеты, создают парниковый эффект и способствуют глобальному потеплению. Поэтому объемы их ввоза, производства и использования необходимо регулировать», — подчеркнули в правительстве.

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