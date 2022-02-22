Уловам призывают четче прописать статус

При внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС важно урегулировать вопрос со статусом уловов, добытых за пределами территориального моря стран — членов союза, отмечают в профильной комиссии РСПП. Эта тема прорабатывается с Минэкономики и другими ведомствами.

Минэкономразвития России совместно с профильными ведомствами и деловым сообществом работает над формированием согласованной позиции российской стороны по проекту Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, сообщили в середине февраля в пресс-службе РСПП.

Необходимость внесения поправок в ТК ЕАЭС обусловлена тем, что таможенным законодательством союза не урегулирован вопрос о статусе уловов и продукции, добытых/переработанных рыбопромысловыми судами за пределами территориального моря государств — членов ЕАЭС, рассказал Fishnews председатель Комитета РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев.

В бизнес-объединении обратили внимание на важность доработки изменений. «Профильная комиссия РСПП совместно с Союзом рыбопромышленников Севера работает над внесением изменений в предлагаемые поправки в ТК ЕАЭС. Поправки не раз обсуждались на заседаниях комиссии, ее члены участвуют в заседаниях экспертов при рабочей группе по совершенствованию таможенного регулирования ЕАЭС. В текущей редакции проекта остается неурегулированным вопрос о признании товарами ЕАЭС уловов, добытых судами стран — членов союза в зонах иностранных государств, и продукции из них. Это может привести к трудностям при их перегрузках и доставке в российские порты из ИЭЗ Норвегии, Фарерских островов, Японии, Марокко и др., а также к значительным финансовым расходам предприятий», — подчеркнул Герман Зверев.

Под указанное регулирование только в Северном бассейне попадают районы, где добывается свыше 400 тыс. тонн трески, пикши, атлантической сельди, путассу и других видов водных биоресурсов стоимостью свыше 70 млрд рублей, отметил руководитель комиссии РСПП.

Он рассказал, что по инициативе комиссии, согласованной с рабочими органами РСПП, президент союза Александр Шохин направил в Минсельхоз и Минэкономразвития обращения с просьбой учесть позицию бизнес-сообщества и скорректировать внутригосударственную позицию РФ. В связи с этим 15 февраля Минэкономразвития провело совещание, на котором позицию РСПП поддержали Минсельхоз и Росрыболовство.

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