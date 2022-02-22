Новости
Остается неурегулированным вопрос о признании товарами ЕАЭС уловов, добытых судами стран — членов союза в зонах иностранных государств, и продукции из них

Уловам призывают четче прописать статус

При внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС важно урегулировать вопрос со статусом уловов, добытых за пределами территориального моря стран — членов союза, отмечают в профильной комиссии РСПП. Эта тема прорабатывается с Минэкономики и другими ведомствами.

Минэкономразвития России совместно с профильными ведомствами и деловым сообществом работает над формированием согласованной позиции российской стороны по проекту Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, сообщили в середине февраля в пресс-службе РСПП.

Необходимость внесения поправок в ТК ЕАЭС обусловлена тем, что таможенным законодательством союза не урегулирован вопрос о статусе уловов и продукции, добытых/переработанных рыбопромысловыми судами за пределами территориального моря государств — членов ЕАЭС, рассказал Fishnews председатель Комитета РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев.

В бизнес-объединении обратили внимание на важность доработки изменений. «Профильная комиссия РСПП совместно с Союзом рыбопромышленников Севера работает над внесением изменений в предлагаемые поправки в ТК ЕАЭС. Поправки не раз обсуждались на заседаниях комиссии, ее члены участвуют в заседаниях экспертов при рабочей группе по совершенствованию таможенного регулирования ЕАЭС. В текущей редакции проекта остается неурегулированным вопрос о признании товарами ЕАЭС уловов, добытых судами стран — членов союза в зонах иностранных государств, и продукции из них. Это может привести к трудностям при их перегрузках и доставке в российские порты из ИЭЗ Норвегии, Фарерских островов, Японии, Марокко и др., а также к значительным финансовым расходам предприятий», — подчеркнул Герман Зверев.

Под указанное регулирование только в Северном бассейне попадают районы, где добывается свыше 400 тыс. тонн трески, пикши, атлантической сельди, путассу и других видов водных биоресурсов стоимостью свыше 70 млрд рублей, отметил руководитель комиссии РСПП.

Он рассказал, что по инициативе комиссии, согласованной с рабочими органами РСПП, президент союза Александр Шохин направил в Минсельхоз и Минэкономразвития обращения с просьбой учесть позицию бизнес-сообщества и скорректировать внутригосударственную позицию РФ. В связи с этим 15 февраля Минэкономразвития провело совещание, на котором позицию РСПП поддержали Минсельхоз и Росрыболовство.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППаквакультуранорвегияросрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.