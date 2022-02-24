Южная Корея активнее всего принимает российского краба

Экспорт крабов из России в 2021 г. составил более 75 тыс. тонн. По данным центра «Агроэкспорт», основные объемы поставок пришлись на Республику Корея.

За 2021 г. российские предприятия реализовали на внешние рынки 75,3 тыс. тонн крабов. Стоимостные объемы экспорта составили более 2,565 млрд долларов. О показателях поставок Fishnews рассказали в пресс-службе Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»).

В Южную Корею, по информации учреждения, поставлено 38,1 тыс. тонн крабов более чем на 1,026 млрд долларов. Затем по объемам идут Нидерланды — 18,8 тыс. тонн на 928,9 млн долларов. В Китай поставлено 15,4 тыс. тонн крабов на 546,3 млн долларов. Экспорт в Японию в натуральном выражении составил 2,7 тыс. тонн, в денежном — 53,5 млн долларов.

На долю мороженых крабов в общем объеме поставок пришлось 45,1 тыс. тонн, в стоимостном выражении — более 1,642 млрд долларов.

Несмотря на небольшую долю в объеме экспорта — менее 5%, крабы принесли более 43% выручки от экспорта продукции из водных биоресурсов из России в 2021 г., сообщили ранее в Ассоциации добытчиков минтая, проанализировав поставки.

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