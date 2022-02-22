Ассоциация добытчиков минтая назвала тренды рыбного экспорта

Среди ключевых тенденций 2021 г. — серьезное изменение географии поставок российской продукции из водных биоресурсов, снижение экспорта практически по всем видам мороженой рыбы при росте стоимостных объемов, рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

Ассоциация добытчиков минтая представила анализ итогов российского экспорта продукции из водных биоресурсов за минувший год. «Согласно данным ФТС России, в 2021 году объем российского экспорта рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных биоресурсов составил 1 645 тыс. тонн, что на 11,5% меньше, чем в 2020 году. При этом его стоимость выросла на 26% (1,2 млрд рублей), достигнув 5,85 млрд долларов», — сообщил президент АДМ Алексей Буглак.

Он выделил несколько трендов. «Первый — существенное изменение географии экспорта. Основным экспортным направлением стала Корея (827,6 тыс. тонн), которая сместила Китай на второе место. Это произошло в результате ограничений на выгрузку рыбопродукции, которые КНР ввела в декабре 2020 года. Корея всегда была значимым транзитным хабом для российских рыбаков, но резкое увеличение отправок обусловлено, прежде всего, закрытием китайских портов. Третью строчку по значимости экспортных направлений заняли Нидерланды, куда было экспортировано 122 тыс. тонн рыбопродукции. Эта страна — транзитный хаб при отправках в США и страны ЕС», — рассказал Алексей Буглак.

В целом список стран, куда поставлялась российская рыбопродукция, расширился с 60 до 67. «В 1,5–2 раза выросли прямые объемы экспорта в некоторые страны ЕС, заметно увеличились поставки в страны СНГ, например в Беларусь и Таджикистан. Значимым направлением минувшего года стала Нигерия. При этом список импортеров российской рыбы пополнился «новичками». Например, Гана, поставки в которую ранее не фиксировались», — отметил президент АДМ.

Другой тренд — снижение объемов экспорта практически по всем видам мороженой рыбы, которое сопровождалось ростом стоимости экспортируемой продукции (кроме минтая). Поставки этого вида продукции уменьшились на 16% до 1,36 млн тонн стоимостью 2,4 млрд долларов (+2%), рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации. Например, экспорт мороженой горбуши и кеты просел на 36% в объеме, отгрузки мороженой сельди сократились на 12%.

«Мороженый минтай стал главным «антигероем» — его поставки снизились на 26%, достигнув 585 тыс. тонн. Несмотря на это, он сохранил за собой вторую строчку в списке главных статей рыбного экспорта», — рассказал президент ассоциации, подчеркнув, что экспорт филе минтая при этом прибавил 60% в денежном выражении и 50% по объему. Это произошло благодаря увеличению объема выпуска филе минтая морской заморозки. В целом же объем экспорта рыбного филе и фарша вырос на 45% к уровню 2020 г.

Третий тренд – заметная прибавка стоимости экспорта крабов. «Главным бенефициаром ситуации на экспортных рынках в 2021 году стали живые крабы и мороженая крабовая продукция. В результате резкого роста стоимости на основных рынках сбыта совокупный экспорт крабов из России подорожал на 60% по сравнению с 2020 годом и достиг 2,5 млрд долларов. При этом отгрузки крабов и крабовой продукции в натуральном выражении остались на уровне 2020 года — 75 тыс. тонн. Несмотря на небольшую долю в объеме экспорта – менее 5%, — крабы принесли более 43% выручки от всего российского «рыбного» экспорта», — прокомментировал Алексей Буглак.

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