Россия встречает санкции

Зарубежные страны вводят санкции в связи с ситуацией на Украине. Владимир Путин провел встречу с крупным бизнесом и заявил, что «ответ — в обеспечении большой свободы предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках».

На сайте Кремля выложено выступление главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, сообщает корреспондент Fishnews. Президент РСПП заявил, что «новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся и многих секторов» и в этих условиях российскому бизнесу «придется работать еще более энергично и эффективно».

Необходимыми решениями президент РСПП назвал обеспечение предсказуемых условий для реализации крупных инвестпроектов. Санкции, по словам Александра Шохина, могут удлинить сроки выполнения проектов или сдвинуть начало их реализации, в связи с чем нужно продлить действие наиболее популярных мер поддержки.

Владимир Путин назвал происходящее «вынужденной мерой». «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — заявил он. По словам главы государства, власти готовились к санкционной политике. «Россия остается частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, и настолько, насколько мы там находимся», — сказал президент.

По его словам, задача власти видится в том, чтобы обеспечить бизнесу «больше свободы». «В обеспечении большой свободы предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках, с тем чтобы, как здесь коллеги выразились, была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена», — сказал Владимир Путин.

Правительство РФ заявило, что страна «располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз».

«В правительстве России сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз», — сообщили в кабмине.

Зарубежные страны стали объявлять о санкционных мерах с 23 февраля. Евросоюз, помимо санкций для физических лиц, запретил финансирование российского правительства и Центробанка, пишет РБК. Затем главы стран ЕС договорились расширить санкции за счет ограничений в энергетике, транспортной сферы и визовой политики, затронут ограничения и финансовый сектор, отмечает РБК со ссылкой на Евросовет.

В российском МИД заявили, что РФ примет «жесткие ответные меры» в ответ на очередные недружественные шаги Евросоюза.

Великобритания вводит полную заморозку активов ВТБ. Также под санкции Соединенного Королевства подпали Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод» и «Аэрофлот», пишет ТАСС. Премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что его правительство запретит российским банкам осуществлять платежи в фунтах и долларах.

Соединенные Штаты вводят санкции против крупных российских банков, включая Сбер и ВТБ. Как сообщает ТАСС, под ограничения подпадают также «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Их активы в США будут заморожены, они не смогут пользоваться корреспондентскими счетами в американских банках для финансовых операций.

Также США расширили санкции против госдолга России на облигации со сроком погашения более 14 дней. ТАСС информирует, что речь идет об 11 компаниях с государственным участием или важных для экономики организациях и еще о «двух компаниях с преобладанием частного капитала». В список попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, «Транснефть», РЖД, «Русгидро», «Ростелеком», «Газпром», «Алроса», «Газпром Нефть», «Россельхозбанк», «Московский кредитный банк», «Совкомфлот». Как отметили в Вашингтоне, возможности этих компаний по привлечению капитала в США будут сильно ограничены.

Кроме того, сообщает ТАСС, Соединенные Штаты вводят более жесткие правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.

Министерство финансов США предусмотрело исключения из введенных против России санкций для поставок сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинского оборудования, пишет ТАСС. Отмечено, что это касается поставок «в, из и через Российскую Федерацию».

«На санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — прокомментировали в российском МИД.



Правительство Новой Зеландии тоже вводит новые санкции в отношении России. В частности, по информации ТАСС, страна запретит экспорт российских товаров на свою территорию. Мера коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военными ведомствами и органами безопасности РФ.

Канада аннулировала все экспортные разрешения для российских компаний. Страна объявила о новых санкциях против России, направленных в том числе против крупных российских банков, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Япония в рамках своего санкционного пакета заморозит активы российских финансовых учреждений и ограничит экспорт ряда товаров. Об этом РБК передает со ссылкой на Kyodo.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Сбербанка, банк, все его системы и офисы работают в штатном режиме, все средства доступны клиентам. «Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», — говорится в официальном комментарии.



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